HBL好手邵永曦 成科展國手

南商工高一生邵永曦以「深度學習之胸腔X光影像判讀於乳癌早期篩檢之應用」為題，拿下技高最優的二等獎，他同時也是一名籃球員。（記者楊綿傑攝）

HBL高中籃球聯賽強隊、開南商工高一生球員邵永曦不只會打球，學業更一把罩，他以「深度學習之胸腔X光影像判讀於乳癌早期篩檢之應用」為題，參加台灣科學展覽會（TISF），拿下技高組最優的二等獎，並入選國手，將代表台灣參與盧森堡國際科學博覽會。

以AI辨識乳癌特徵 拿下技高最優二等獎

TISF今年首設技高工程科學B組，邵永曦獲該組二等獎，他強調，自己非常喜歡AI，未來想讀資工系，盼能改變公衛的運作模式。

由於家庭有醫學背景，邵永曦注意到篩檢乳癌的乳房攝影，設備成本高、檢查過程也不舒服，思考能否用胸部X光作替代方案，並以AI辨識乳癌特徵；他提到，胸部X光成本低、普及率可較高，篩檢起來更有效率，他通過醫院IRB審核，取得有乳癌的胸部X光片與沒乳癌的對照組，讓AI模型學習。

家庭有醫學背景 取得對照組讓AI學習

邵永曦坦言，目前研究的準確度尚低於乳房攝影，只能先作為前期機會性篩檢之用，但模型陰性預測值很高，未罹癌準確率有逾九十五％。

TISF最大獎由師大附中施冠宇獲得

今年TISF最大獎─國內青少年科學獎得主分別為動物學科的師大附中高三生施冠宇，以及物理與天文學科的北市私立復興實驗中學高二生黃楚涵等二人獲獎；國外青少年科學獎則由來自日本的學生Sophia Rei Nagasaka以生物化學科獲獎。

