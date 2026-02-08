瘦瘦針亂象多 醫美拆針販售 藥局私下供應

胰妥讚為GLP-1類藥物之一，原核准用於第二型糖尿病治療，近年因減重效果受到關注。（法新社資料照）

瘦身符合現代審美，「瘦瘦針」產品席捲全球，使原須經醫師處方的GLP-1類藥物亂象橫生，包括醫美診所拆針販售、藥局私下供應，社群平台代購、海外攜帶等，衛福部食藥署一年就查獲八十五件違規案，近三年更接獲廿一件不良反應通報。

食藥署副署長王德原指出，目前我國核准、且具有「體重控制」適應症的GLP-1受體促效劑類藥品共有三種成分，分別為tirzepatide（猛健樂）、semaglutide（週纖達）及liraglutide（善纖達），共核准四十張藥證。

健保署資料顯示，二〇二〇年至二〇二四年間，GLP-1類藥物的健保使用人數由三．七萬人增至五．六萬人，健保給付金額也從十二．六億元增至十八．六億元。健保僅給付血糖控制用途，減重屬自費，實際使用規模難掌握。

食藥署表示，藥物整體供應仍屬穩定，但違規案件明顯增加，去年共查獲八十五件違規，包括：無處方販售處方藥、非藥商執行藥商業務、調劑程序不符規定等，共裁罰二六〇萬元，瘦瘦針屬處方用藥，依法不得於網路或非正規通路販售，民眾轉售牟利，最高可罰二百萬元。

食藥署也發現，二〇二三年一月一日至二〇二五年十二月卅一日，共接獲廿一件疑似合法瘦瘦針的不良反應通報，症狀包括：腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等。

王德原表示，目前並未觀察到嚴重不良反應或整體安全性異常的情形，也尚無風險增加趨勢，但GLP-1類原本用於血糖控制，是否適合拿來減重，仍須經醫師專業評估，該類藥品在使用上有明確BMI條件限制，並非人人適用。

