瘦瘦針人格 醫師：易陷焦慮、情緒低落

食藥署統計，2024年已查獲85件瘦瘦針相關違規案件，無處方販售、網路賣藥、非法攜帶入境等樣態層出不窮。與新聞事件無關。（資料照）

我是不是不夠瘦？沒有明確醫療需求的人 也開始考慮用藥

「我其實沒有很胖，但看到那麼多人瘦下來，會開始覺得，是不是我也該用一下？」專家提醒，在「瘦就是美」的社會氛圍下，容易讓人誤以為不使用藥物就是不夠努力，然而若未經專業評估就貿然嘗試，可能對身心健康造成風險，甚至出現所謂的「瘦瘦針人格」。

請繼續往下閱讀...

一名年近卅歲的男性分享，過去曾嘗試間歇性斷食、名人減肥菜單與中醫埋線，卻因工作壓力與食慾失控屢屢失敗，在朋友推薦下開始施打「猛健樂」。他施打約一個月後，成功減重七公斤，外型變化帶來信心，但又擔心停藥後食慾反撲，目前只能嘗試減量，希望避免長期依賴藥物。

成功案例渲染 誤認不用藥物就是不努力

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰直言，瘦瘦針的成功故事，確實放大了「我是不是不夠瘦」的不安感，讓部分即使沒有明確醫療需求的人，也開始考慮用藥。她表示，近期專業討論中，已有醫師觀察到部分使用者在施打後出現焦慮、情緒低落等反應，甚至被形容為「瘦瘦針人格」。

社群平台推波助瀾 忽略藥物潛在風險與個體差異

藍挹丰說，目前尚無明確機轉可解釋這類情緒焦慮情況，但推測與使用前對藥物效果抱持過高期待有關。她提醒，社群平台不斷呈現「快速變瘦」的範本，容易讓民眾將外貌與自我價值過度綁定，忽略藥物的潛在風險與個體差異，「漂亮變成一種比較，而不是健康的狀態。」

台北榮民總醫院精神部社區復健精神科主任李正達也指出，成功案例的宣傳確實會強化「想瘦」的動機，不過他強調，每個人病史與藥物敏感性不同，任何藥物都有適合族群與風險，減重若涉及用藥，仍須經專業醫師評估。

李正達表示，過去不少藥物剛問世時被視為安全有效，但使用人數擴大後，副作用逐漸浮現，呼籲民眾勿低估藥物的長期影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法