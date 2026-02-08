竹市竹風漁市開幕 86攤生鮮漁貨迎賓

二樓餐廳區未開放。（記者洪美秀攝）

二樓餐廳月底才開放 業者批市府只啟用一半設施 賺不到春節財

新竹市南寮漁港竹風漁市昨天開幕，八十六攤各類生鮮漁貨迎賓客，不少民眾趁著農曆春節前夕採購新鮮魚蝦和各式海鮮，攤商看到大批民眾進漁市，樂得笑呵呵。但位在二樓餐廳熱食區的業者則笑不出來，因無法在農曆春節期間營業，痛失春節財，氣得跳腳，批市府漁市啟用只開幕一半設施，餐廳業者苦哈哈。

一樓吸引大批民眾趁春節前採購

市議員劉康彥提到，南寮漁港新直銷中心—竹風漁市前幾天試營運，攤商已發現包括海水的抽取量不夠，籲市府儘速更換馬達。另市府提供給攤商的白鐵洗手臺，收邊沒有做好，已造成攤商人員割傷，且受西曬影響的攤商應由市府協助加裝捲簾。

此外，人氣即買氣，建議市府為鼓勵民眾到竹風魚市和波光市集消費，港區「公有停車格」的停車費應提供優惠，譬如前一小時免費，還有二樓「餐廳區」無法在農曆過年期間開幕，業者怨聲載道，大嘆春節期間無法做生意，痛失春節財，加上竹風漁市工程未完成驗收就開放營運，讓攤商承擔不可預期的風險。

白鐵洗手台割傷人 已要求改善

市府產發處表示，有關洗手台背面未設置折邊，邊緣銳利導致人員割傷，已派員關心慰問，並要求相關單位改善。海水供應設備部分，要到十四日才能穩定提升海水抽取量與循環效率。西曬問題則會在開放前完成隔熱玻璃貼施作，並規劃加裝捲簾等遮陽設施。有關餐廳區啟用時程，因進行最後階段的營運整備與設備測試、裝潢作業，會以二月底開幕為目標。至於工程未驗收就開放營運，是採「部分驗收、分區開放」方式辦理。目前竹風漁市啟用已規劃卅一萬張可用一百元兌換兩百元的加倍券活動，過年前九日到十三日，每天發放五百張，春節連假期間每日發放一千張，活動到四月五日。

竹市南寮漁港竹風漁市開幕，共八十六攤生鮮漁貨迎賓。（記者洪美秀攝）

