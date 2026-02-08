公館榮南、華南街 瓶頸路段改善通車

苗栗縣公館鄉榮南街、華南街瓶頸道路完工通車，兩位百歲人瑞在地方鄉親陪同下走過新闢道路。（記者張勳騰攝）

苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程，因用地取得不易，長期以來遲無進展，經立委邱鎮軍及苗栗縣政府向中央爭取納入生活圈道路交通系統建設計畫，總經費約一．〇七億元，昨舉行完工通車典禮，兩位百歲人瑞及鄉親走過新闢道路，此瓶頸道路完工後，將提升當地行車安全。

兩位百歲人瑞引領走過新闢道路

苗栗縣政府交通工務處指出，公館鄉榮南街及華南街位於公館鄉都市計畫區內，一九七三年劃設為計畫道路後，因部份路段涉及私有土地及建築改良物，用地取得不易，一直未能全面開闢，形成狹窄瓶頸路段，不僅影響居民日常通行，也影響救護、消防等緊急車輛通行，長期以來，地方民眾爭取改善聲聲催。

經立委邱鎮軍奔走及苗栗縣政府協調，成功爭取納入內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」，榮南街改善長度約二百公尺、華南街約一百五十公尺，由中央補助七千一百多萬，公館鄉公所自籌三千六百多萬進行改善，歷經用地取得、規劃設計，於去年六月開工，今年一月底完工。

昨天的通車典禮由縣長鍾東錦、公館鄉長何在鑫、地區議員及民代共同剪綵，地方人士熱鬧慶祝，高齡一〇三歲的陳孝祿及一〇一歲的陳松福也到場見證通車帶給地方的便利。兩位百歲人瑞由民代及地方鄉親陪同，在爆竹聲中歡喜走過新闢道路，場面熱鬧。

鍾東錦指出，地方若有亟需打通、拓寬的都市計畫內巷道，也請各鄉鎮市公所呈報給縣府，希望公所與縣府一起努力，創造更友善的環境，確保鄉親及遊客行車安全。

