    五合一選舉 澎湖綠營公布提名名單

    2026/02/08 05:30 記者劉禹慶／澎湖報導

    民進黨澎湖縣黨部昨天召開縣黨代表大會，以「向前升級，澎湖更好」為主軸，展現全黨團結一致，會中一致支持澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠爭取連任，並力挺獲黨提名的縣市議員與市民代表參選人。

    支持陳光復、黃健忠連任

    民進黨中央日前提名陳光復連任澎湖縣長後，澎湖縣黨部昨在烏崁活動中心召開縣黨代表大會，確認年底五合一選舉提名名單，包括馬公市長參選人黃健忠，以及澎湖縣議員第一選區（馬公市）參選人顏家康、蘇育德、呂黃春金，第二選區（湖西鄉）參選人蔡清續

    馬公市民代表部分，提名馬公市民代表第一選區參選人項光照，第二選區參選人呂俊褞、招有倫，第三選區參選人吳武宗。

    有民進黨常勝將軍之稱的澎湖縣黨部主委顏家康，此次由抬轎變坐轎，也投入縣議員選舉。顏家康表示，縣黨部將全力配合縣長陳光復連任選戰，並結合馬公市長黃健忠連任，以及提名的縣議員、市民代表及基層組織力量，做為所有參選人最堅實的後盾，全力衝刺選戰。

    顏家康強調，澎湖正站在關鍵轉型時刻，支持陳光復務實、穩健且以人為本的治理路線，讓建設不中斷、福利不倒退。

