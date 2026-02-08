為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高市收容所轉型 提升犬貓認養率達77％

    2026/02/08
    高市動保處推出毛孩嗷運會，吸引民眾參與，提升認養率。（記者陳文嬋攝）

    高市動保處推出毛孩嗷運會，吸引民眾參與，提升認養率。（記者陳文嬋攝）

    記者陳文嬋／專題報導

    高雄市動物保護處推動陪伴行動，六年來串聯收容所轉型、城市友善空間、生命教育與飼主責任教育，成立友善動物「伴bàn」品牌，吸引民眾走進收容所，提升認養率達七成七。

    吹狗螺音樂節 吸引民眾參與

    高雄有壽山及燕巢二座收容所，二〇一九年起收容所承載量緊繃，動保處啟動收容所自救轉型計畫，推出吹狗螺音樂生活節，透過音樂、手作與互動，吸引民眾走進收容所，提高認養意願，二〇二三年再成立「伴bàn」品牌，推動友善動物成為民眾日常。

    隔年適逢奧運，動保處推出「好伴毛孩嗷運會」，二〇二五年又推出「好伴狗狗」走向戶外，安排飼主與毛孩一起游泳、做瑜珈等，共度歡樂時光。

    毛孩故事捕手 匯聚守護力量

    動保處也推動認養、行為訓練、責任教育等多項措施，提升寵物認養率從六成一提升至七成七，幫近九千隻犬貓找到家。

    陳姓志工被譽為收容所「毛孩故事捕手」，長期透過鏡頭與文字為毛孩發聲，不只協助犬隻梳洗與散步，還將日常與毛孩互動的有趣過程轉化為動人故事，透過網路傳遞溫度，匯聚更多守護動物的力量。

    高雄市還率先全國建立高齡長照制度，已有六家動物醫院提供復健服務，並訂定「寵物生命紀念自治條例」，保障飼主權益，更有全國首座公有合法寵物生命園區。

