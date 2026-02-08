彰化南瑤宮新整修 除夕辦「路跑迎頭香」

彰化南瑤宮整修後，龍柱去除鐵籠更有看頭。（記者劉曉欣攝）

彰化縣定古蹟彰化市南瑤宮完成第一期修復工程，日前舉辦入火安座大典後，信徒關心除夕是否辦活動？彰化市長林世賢表示，今年會辦理「除夕路跑迎頭香」，但不會辦「開廟門搶頭香」，因為南瑤宮是古蹟，所有人都應該愛惜與維護，加上宮廟有階梯，為搶頭香拚速度，也具有一定危險！

林世賢指出，以前辦除夕開廟門搶頭香活動，多次發生推擠與跌倒事件，還曾經爆發肢體衝突，因此改為「除夕路跑迎頭香」，希望民眾在除夕夜吃完年夜飯，一起用健康的心，散步到南瑤宮拜拜，今年預計開跑的路線，是從中友百貨彰化店預定地出發，約距離南瑤宮七百公尺，讓全民同樂。

林世賢表示，南瑤宮耗資六五五七萬元完成一期修復工程，目前臨時行宮已拆除，所有奉祀神尊也都完成安座，光明燈也移回宮廟，信眾參拜都恢復如常；重修後的龍柱與花鳥柱也都拆去鐵籠，可以就近欣賞精彩的石雕作品，包括重修之前的人為添加物，也全部去除。他強調，花了這麼多錢修復，全民應該以愛護心情入廟參拜，才是對文化資產應有的態度。

