賴清德南投拜廟 籲支持國防特別預算

總統賴清德（前排右二）、民進黨南投縣長提名人温世政（右一），昨天到南投市福順宮參香祈福，與委員們開心合照。（記者陳鳳麗攝）

總統強調守護國家就要支持國軍 推薦温世政是優秀人才返鄉耕耘

總統賴清德昨日赴南投市軍功里福順宮、草屯鎮北投里慶安宮參香祈福，並赴埔里為陳綢阿嬤社福基金會揭牌，他強調，從蔡英文總統到他執政，經濟大幅增長，政府更全面照顧人民，而現在面對中國的威脅，就要團結守護國家、支持國軍，並且要強化國防，因此請大家支持國防特別預算。

南投市福順宮、草屯慶安宮參香

賴清德昨由民進黨南投縣長提名人温世政等人陪同，前往南投市軍功里福順宮、草屯鎮北投里慶安宮參香，他強調，温世政是土生土長的南投人，高中畢業才北上求學，現在是非常優秀的醫師，而他願意回鄉耕耘，最主要是因九二一地震返鄉救人，看到有些鄉親傷重過世讓他留下遺憾，希望能再為家鄉做點事，幫助更多人，因此答應返鄉參選，讓南投能更有發展。

温世政表示，中央照顧人民的健康，一年的全民健保經費達一兆元，而保護國家的國防特別預算是八年一．二五兆元，跟健保經費相比算是很少，請鄉親一起支持國防特別預算。

賴清德致詞時強調，守護國家就要支持國軍，因國軍站在第一線守護國家，功勞非常大，因此支持國軍，就應強化國防，支持國家的國防特別預算。

赴埔里 為陳綢阿嬤社福基金會揭牌

賴清德昨也到埔里鎮，為更名為「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」揭牌，並為陳綢阿嬤故事館啟鑰，進入故事館也細細閱讀「阿嬤語錄」。賴清德稱讚陳綢阿嬤是平凡人做不平凡的事，陳綢阿嬤的精神會永遠留下來，也請大家一起幫陳綢阿嬤做更多幫助社會的事。

