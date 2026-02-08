逾6億打造台中清水運動中心 竟外租辦家具床展

清水國民暨兒童運動中心竟外租舉辦大型「家具名床大展」，引發民眾批評。（台中市議員王立任提供）

啟用才4個月 議員批市府監督失靈 運動局︰開罰並要求立即撤展

台中市海線民眾期盼已久的清水國民暨兒童運動中心，於去年九月底啟用，本月六日至九日竟將專業運動場館外租舉辦大型「家具名床大展」，民眾質疑市府讓標榜專業的運動空間淪為家具賣場，是對海線鄉親的莫大諷刺。台中市政府運動局長游志祥表示，此屬「嚴重違規」，已開罰外包廠商，並要求七日全部撤展，否則將予以連續處罰。記者昨天傍晚五點左右到場訪查，現場已撤展，預計今日清空。

請繼續往下閱讀...

王立任︰家具、床墊與運動零關聯

民進黨籍市議員王立任接獲陳情指出，清水國民暨兒童運動中心竟將專業運動場館外租舉辦大型「家具名床大展」，球場內擺滿沙發與床墊；清水區居民表示，因為要預約球場使用，竟發現被租借辦展，「運動館變家具館」，非常傻眼。

宜蘭運動中心 曾辦運動鞋特賣遭罰

台中市府運動局遭質疑監督不周，引發網路熱議，王立任表示，市府耗資逾六億元公帑興建清水國民暨兒童運動中心，專業場館竟淪為賣場，販售與運動無關聯的商業家具，質疑違規外租，宜蘭國民運動中心曾因出租辦理運動鞋特賣會，遭地方政府認定違約並開罰要求撤展；反觀清水國民暨兒童運動中心，竟然販售家具、床墊，與運動的關聯性趨近於零，質疑市府監督失靈。

王立任痛批，「這到底是主管機關台中市政府帶頭放任，還是委外廠商擅自做主？」他提出三大訴求，要求市府應向大眾交代外租法源依據與審核過程，立即停止不符場館宗旨的商業行為，同時讓專業空間回復應有用途。

運動局︰廠商首次違約 罰1千元

運動局指出，清水國民暨兒童運動中心同時設有商業設施空間，需事先以書面申請並經運動局同意後，始得委託或出租他人，經查清水國民暨兒童運動中心營運廠商，此次出租商業設施空間給家具業者辦理特賣會，雖未使用運動設施空間，但不符運動相關服務目的，且未事先報運動局備查，已違反契約，運動局已要求廠商撤展，首次違規處一千元，若連續三次未改善，將加重處罰至五千元；情節重大者，另可處二萬元懲罰性違約金，並已要求業者限期改善。

清水國民暨兒童運動中心外租舉辦「家具名床大展」，引發民眾批評，昨緊急撤展。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法