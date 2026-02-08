急凍又下雨 民眾衝陽明山追雪

根據中央氣象署表示，寒流昨日南下，全台灣急速降溫，不少民眾看準下雨又低溫，昨天衝上陽明山想追雪，今（八）日清晨北台灣出現十度左右或以下低溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。台北市衛生局提醒民眾，低溫會導致血液濃稠度增加、血壓不穩定，易誘發心臟病及急性中風，特別在清晨五至六時，及晚上八至九時，血管易因低溫收縮，導致血壓劇烈變化，三高患者、長者要加強防範，避開酷寒與早晚的高風險時段運動。

清晨、晚上留心血壓變化

氣象署針對台北、新北、基隆、桃園等地發布低溫橙色燈號，平地最低氣溫會出現十度以下氣溫。氣象署預報員鄭傑仁說明，陽明山若要達到降雪條件，海拔需在一〇〇〇公尺以上，大屯山或七星山山頂附近機會較大，至於較低海拔的山區則需視實際溫度變化而定，下雪機率最高的時段落在昨晚到今天清晨。

民眾張小姐與男友昨天就趁著低溫又濕冷，開車上陽明山追雪，原本期待的雪景落空，感到有些可惜，但是目前陽明山櫻花已盛開五成，直喊體感溫度比想像中低，外套穿不夠，再上山追雪一定會多加保溫。

避免大清早外出運動

衛生局指出，心血管疾病發生與氣溫變化息息相關，尤其在清晨五至六時，及晚上八至九時，血管最容易因低溫收縮導致血壓劇烈變化，提醒民眾，外出特別注意頭頸部及四肢末端的保暖；起床先補充溫開水、節制飲酒；避免突然用力、緊張、興奮及突然的激烈運動；避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡；避開酷寒與早晚的高風險時段運動，避免在寒冬大清早外出運動，用餐後應至少隔一個小時，待食物消化後再運動。

