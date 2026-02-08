為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    《台北過好年—健康篇》過年社交 醫︰戴好面具 別往心裡去

    2026/02/08 05:30
    春節心理衛生諮詢服務

    記者蔡愷恆／專題報導

    農曆新年即將到來，春節期間的社交常引起很多人焦慮不安，遇到許久不見的親戚總是讓人手足無措。台北市聯合醫院松德院區心身醫學科主任黃守宏給民眾兩大建議，第一，把「面具」戴好，用一個「假的我」跟大家互動；第二，不要對話語本身的內容認真，「認真你就輸了」。另，他也呼籲民眾，由於這是每年都會經歷的節日，可以調整對年節的內在期待，比較不會出現突然不適、衝擊很大等狀況。

    聊天就當打招呼 認真就輸了

    黃守宏表示，孩子與親戚朋友沒有同住、很少見面下，建議這段時間「把自己的面具戴好」，在心理學上，就是以一個假的我與大家互動。有時面具裂開，可以暫時離開當下，把面具修補好再回去。

    黃守宏提到，門診曾遇到一對夫婦，對是否生小孩有自己規劃，卻每年過年都被問，讓太太感到非常不適。黃守宏對太太說，親戚可能也不知道或找不到任何話題聊天，就把話語當作在打招呼、視為一種重新建立關係的方式，不用往心裡去。

    年節過後，也有許多人會有收假症候群。黃守宏強調要保持睡眠規律性，不要熬夜或是日夜顛倒。同時，他也鼓勵民眾在年節期間維持外出活動，適當安排社交聚會、出門走走的機會，莫讓生活與平常步調差異過大。

