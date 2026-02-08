《台北過好年—健康篇》12運動中心 只休除夕、初一

春節期間，北市運動中心、游泳池多為除夕、初一休館，初二至初五部分時段開放；初六起全面恢復正常營運。 （北市體育局提供）

過年動起來 教練建議在家也可深蹲、平板支撐 腹式呼吸舒緩肌肉

記者甘孟霖／專題報導

農曆春節大啖美食，擔心身材走樣，台北市十二區運動中心、和平籃球館、台北市網球中心等場館於二月十六日（除夕）、十七日（初一）休館，十八日（初二）至廿一日（初五）縮短營運時間從上午八點至下午四點，公園、焚化廠游泳池多數年節期間不營運，僅三民、榮星、前山公園泳池有開，全市各室內運動場館廿二日（初六）起恢復正常營運時段。春節期間，各運動中心也推出體驗課程優惠價等好康；年後體育局則推「甩油大作戰」活動，年假後第一個週日（三月一日），北市委外運動中心可享泳池及健身房入場免費。

春節場館營運時間調整 初六起恢復正常

台北市體育局表示，春節期間有營運的場館的開放時間不同，十二運動中心、前山公園游泳池、台北市網球中心、台北網球場、天母網球場、三民公園游泳池、榮星花園游泳池、和平籃球館等場館，營運時間為上午八點至下午四點；前山公園游泳池初二至初五的上午五點卅分至七點卅分營業；極限運動中心初二至初五的下午一點至晚間九點營業；青年公園高爾夫球場初二至初五的上午七點至晚上十點營業。

年後甩油 3/1運動中心泳池、健身房免費

體育局表示，春節期間各運動中心也推出活動，包含中正運動中心有打卡換VIP券；信義運動中心也推出運動抽好禮；極限運動中心推出百元「一票玩到底」活動；榮星花園游泳池即日起至二月廿八日單筆消費滿額可抽新春紅包等。

自由教練王海寧表示，運動場館沒開也可在家做簡單徒手運動，民眾常久坐看電視活動量較少，推薦可做些大肌群、多關節參與運動，如深蹲運動，進階一點則可拿水瓶增加負重，建議一組十至十五下；也可做平板支撐，訓練腹部核心，依個人狀況設定三十秒到一分鐘為一組；此外也可找一個不會動的物品如桌子、沙發等，雙手撐著讓身體靠近、遠離，如伏地挺身一樣，只是強度較低，一組十到十五下，上述運動都是大肌群參與，一次建議可做四到五組就會很有感。也推薦做腹式呼吸，以鼻子吸氣感覺腹腔充滿氣後，再以吸氣兩倍時間慢慢用口呼氣，此動作在於喚醒人體神經肌肉，對於舒緩緊繃的肌肉有一定幫助，不限次數可以多做。

台北市春節運動場館營業時間

