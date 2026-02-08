看萬金杜鵑花展 「馬上出花」

新北市府昨天起舉辦萬金杜鵑春季花展。（記者盧賢秀攝）

新北市萬里、金山是全台杜鵑第一大產區，年產量高達六百萬株，新北市府昨天起舉辦萬金杜鵑春季花展，在金山和萬里地區展出十座大型杜鵑花藝作品，「杜鵑美術館」展出卅種特殊品種或新培育品種杜鵑，預計春節期間萬里金山地區的杜鵑會盛開，民眾到北海岸泡溫泉、吃美食還可欣賞杜鵑花海。

今年花展以萬里、金山雙展場方式展出，結合法鼓山、金山漫遊、金山高中等在地知名團隊創作，打造十座杜鵑花藝作品，賞花兼具心靈療癒。市長侯友宜與地方人士昨天為「杜鵑美術館」剪綵，萬金杜鵑花開展。

侯友宜說，近年市府推動「萬金杜鵑」品牌，年產量已經成長了二成，希望凝聚地方產業發展，吸引青農返鄉投入品牌永續經營，歡迎民眾「馬上出花」（諧音馬上出發），來北海岸泡溫泉、嚐美食、踏青賞杜鵑。

新北市農業局說，花展即日起至三月八日，週末及例假日有街頭藝人表演、小農市集及手作體驗，民眾來現場可拍照打卡兌換限量「品牌美植袋」並可參加集章活動，詳細請至萬金杜鵑官網（https://www.wanjinazalea.com.tw/）查詢。

