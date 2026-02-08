為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    看萬金杜鵑花展 「馬上出花」

    2026/02/08 05:30 記者盧賢秀／新北報導
    新北市府昨天起舉辦萬金杜鵑春季花展。（記者盧賢秀攝）

    新北市府昨天起舉辦萬金杜鵑春季花展。（記者盧賢秀攝）

    新北市萬里、金山是全台杜鵑第一大產區，年產量高達六百萬株，新北市府昨天起舉辦萬金杜鵑春季花展，在金山和萬里地區展出十座大型杜鵑花藝作品，「杜鵑美術館」展出卅種特殊品種或新培育品種杜鵑，預計春節期間萬里金山地區的杜鵑會盛開，民眾到北海岸泡溫泉、吃美食還可欣賞杜鵑花海。

    今年花展以萬里、金山雙展場方式展出，結合法鼓山、金山漫遊、金山高中等在地知名團隊創作，打造十座杜鵑花藝作品，賞花兼具心靈療癒。市長侯友宜與地方人士昨天為「杜鵑美術館」剪綵，萬金杜鵑花開展。

    侯友宜說，近年市府推動「萬金杜鵑」品牌，年產量已經成長了二成，希望凝聚地方產業發展，吸引青農返鄉投入品牌永續經營，歡迎民眾「馬上出花」（諧音馬上出發），來北海岸泡溫泉、嚐美食、踏青賞杜鵑。

    新北市農業局說，花展即日起至三月八日，週末及例假日有街頭藝人表演、小農市集及手作體驗，民眾來現場可拍照打卡兌換限量「品牌美植袋」並可參加集章活動，詳細請至萬金杜鵑官網（https://www.wanjinazalea.com.tw/）查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播