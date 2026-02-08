新店錦秀社區擋土牆崩落 7戶可返家

新北市新店錦秀等山坡地社區，去年十月強降雨造成擋土牆崩落意外，市府預防性撤離住戶搶修邊坡。（新北工務局提供）

新北市新店錦秀等山坡地社區，去年十月強降雨造成擋土牆崩落意外，市府預防性撤離住戶搶修邊坡。市府工務局會同專業技師勘查屋況，確認安全無虞，七戶共十八人於昨日上午返家，仍有廿二戶四十九人在外安置，市府將依工程進度分批評估，加速災後修復與監測，確保居民返家安全。

受到連日豪大雨影響，新店碧瑤社區邊坡發生滑動，與下方錦秀社區間的擋土牆在去年十月廿五日凌晨坍塌，市府立即預防性撤離五十四戶一三六人，無人傷亡。

專業技師勘查屋況 確認安全無虞

工務局長馮兆麟指出，工務局進行引流雨水、覆蓋邊坡防止滲水、降低土壓、清理坡面等，並加速邊坡排水與清理作業，待邊坡較穩定後分批評估居民返家。工務局六日會同新北市土木技師公會勘查多處屋況，經專業評估確認七戶共十八人昨日上午返家。

此外，樹林區潭興街一處五層樓公寓二〇〇六年被鑑定為海砂屋，住戶發起自主更新都更案，昨開工動土，將興建三棟地上十五層、地下三層的大樓，共計一七七戶；除提升居住品質，更新後將回饋設置「公共托老中心」，將原本危險建築轉化為具備公益性的宜居空間。

都市更新處說，除一般都更，民眾可透過防災都更二．〇專案計畫、危老都更等途徑，新北辦理海砂屋鑑定案件計一五四案，其中逾半數進入都更及重建程序。

