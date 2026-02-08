花蓮太平洋燈會開幕 遊客罵「沒一個漂亮」

花蓮太平洋燈會主燈「花好」，像個蛋糕形狀寶塔。（記者花孟璟攝）

市代批作品像「掛著晾乾的鹹魚」 民眾︰材料粗糙、10分鐘就逛完

花蓮縣二〇二六太平洋燈會昨晚開幕，但今年燈會卻被民眾嫌到不行，現場有遊客搬出專業相機要取景，逛完忍不住嘆息「好爛、沒一個漂亮」、花蓮市民代表莊依婕更批「高雄有鹹蛋（超人力霸王），花蓮有鹹魚」。縣府表示，現場作品由建築藝術團隊打造的，且美感是主觀的觀點，「尊重民眾看法」。

請繼續往下閱讀...

縣府︰美感是主觀的 尊重看法

太平洋燈會昨晚間開幕點燈，展出到三月八日，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁主持開幕晚會，晚上六點半燃放長達四百四十多秒的煙火秀，並邀請花蓮出身的藝人巴大雄獻唱「最粗的戀人」、「舅媽」等嗨歌，然巴大雄唱第一首歌唱到一半麥克風突然沒聲音，現場一度陷入「沉默的尷尬」。

市民代表莊依婕說，人家高雄燈會今年有鹹蛋超人、超人力霸王，花蓮卻是「掛著晾乾的鹹魚一條」，真的是印證葉春蓮葉霸老師說的「花蓮被這兩夫妻搞得又臭又髒」、「那兩夫妻都不會尷尬，結果尷尬的就是花蓮人」。

網友︰1980萬元得標 錢花到哪了

現場逛燈會的民眾則直呼「十分鐘就逛完」、「材料很粗糙，還看到三夾板、瓦楞紙的毛邊」；也有遊客發現，剛做好的燈會，木板的油漆上還是髒髒的水漬，包括主燈「花好」，像個蛋糕形狀寶塔，所有的燈都是用鋁管搭的，給人廉價和粗糙感；一位名產店老闆私下說「這種品質的燈會還不如不辦，完全無法吸引遊客」。也還有網友直接翻出採購網資料，竟然是採最有利標、一千九百八十萬元得標「一毛都沒少」，痛批「錢到底花到哪了」？

縣府觀光處則表示，今年的主燈「花好」由藝術家鄭乘騏領軍打造，跳脫傳統生肖造型，以花蓮疊石、北迴歸線為整體意象，結合金屬風動結構，將特色物產與海浪轉化成視覺元素，是象徵豐收、祝福與自然循環運用會呼吸的「奇蹟之塔」，強調現場作品都是建築藝術B Group團隊打造的藝術，且美感是主觀的觀點「尊重民眾看法」。

花蓮太平洋燈會昨開幕，被嫌棄成「鹹魚乾」的作品「花現」。 （記者花孟璟攝）

花蓮縣太平洋燈會作品之一「慢下來」，外觀的金屬鋁管搭配山脈形狀的布幔，看上去只有滿滿的粗糙感。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法