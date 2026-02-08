礁溪特色兒童遊戲場 預計年底動工

礁溪特色兒童遊戲場 預計年底動工2026/02/08 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
宜蘭縣府允諾，礁溪特色遊戲場納入今年度追加減預算，力拚年底動工。 （記者王峻祺攝）
宜蘭縣政府計畫興建四座特色兒童遊戲場，經縣議員林聰池爭取，其中一座確定落腳礁溪鄉玉峰段十八地號公園用地，經費約二千多萬元，縣府允諾納入今年度追加減預算，力拚年底動工。
明年下半年完工
宜蘭興建特色遊戲場計畫，溪南地區蘇澳、三星選址拍板，今年進入細部設計作業，溪北地區也擇定礁溪玉峰及頭城烏石港用地，但經費來源尚待解決。縣議員林聰池昨辦理會勘，力促縣府編列預算，礁溪特色遊戲場早日動工興建。
林聰池說，礁溪目前不缺高樓，缺的是能讓孩子們安心玩耍的公共空間，歷經爭取興建、選址過程的重重困難，如今定案總算不負地方期盼，希望經費盡速到位，為礁溪打造一處安全、友善且有特色的兒童遊戲天地。
宜蘭縣代理縣長林茂盛說，經費部分將先行納入今年度追加減預算，無需等待中央補助款核定，即可啟動作業，力拚今年底動工、明年下半年完工。
宜蘭縣府工旅處表示，礁溪特色遊戲場鄰近市區、五峰旗風景區及假日夜市，具備人流潛力，配合周邊自然環境，將打造「自然探索」主題遊戲場，包括森林冒險區、沙石沙坑區及彈跳旋轉區。