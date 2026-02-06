量販通路宰制 餐桌蔬果選項更窄化

許多年輕人不愛逛菜市場的原因，除了作息難配合外，也認為環境衛生、氣味不佳。（資料照）

蔬果供應鏈板塊移動，超市、量販、電商占比增加，農業專家認為這和金流、物流、資訊流有關。冷鏈成熟加上物流便捷，民眾習慣超市量販金流支付，農民架設平台方便，民眾不再像過去買農產品一定要「眼見為憑」，都讓蔬果銷售版圖位移。但也有消費者認為，隨傳統市場衰微，蔬果選擇性變少。

過去曾在北農服務的農業專家焦鈞指出，批發市場系統主要是服務傳統菜市場，隨著傳統市場式微，民眾注重採買便利、轉往更長時間經營的超市量販店，農產品產銷體系（供應鏈）已呈現不同樣貌，再加上電商平台興起、冷鏈體系完善，以及民眾操作網路系統接受度高，都是關鍵原因。

金流、物流、資訊合流 疫情期間崛起

焦鈞指出，飲食為剛性需求，金流、物流、資訊合流在疫情期間大幅加速，很多二代接班的行口或盤商也投入物流，直接將產地農產品搬到自營的物流倉再配送。他舉熟識的某一水果大盤商為例，該大盤商已直接跟芭樂產地交易，不倚賴北農，只因考量發跡地與念舊，還是會在北農過水，讓北農抽一．五％手續費。實務上，所有水果早就可以從產地直運物流倉。

焦鈞指出，趨勢已不可逆，「走一趟菜市場，五旬的我是全場最年輕顧客，超市或量販顧客群年齡層則廣。」超市量販設點也直接搶市，焦鈞回憶，過去服務北農時，有某超市量販企業家開會時，曾保證絕不在菜市場旁設點搶生意，但現在該超市都直接設在菜市場旁。

菜市場氣味不佳 作息難配合 年輕人不愛

「菜市場是台灣獨特的風景，日本、韓國是商店街，歐美則是市集形式。」焦鈞指出，許多年輕人不愛逛菜市場的原因，除了作息難配合外，也認為環境衛生、氣味不佳，但菜市場品項多樣且有特殊文化情懷，傳統市場面對超市量販挑戰仍有競爭力，前提是須將天母士東市場當成未來菜市場環境的低標。

喜愛逛菜市場的賴姓職業婦女則指出，超市量販興起後，雖然沒過去中盤剝削，但零售青菜品項趨於單一，認為量販通路宰制後，民眾餐桌的蔬果選項更窄化。

