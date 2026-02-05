上海居民開放到金馬 觀光業盼增船班

中國文旅部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，金門縣、連江縣政府和旅遊業者多表示樂觀其成。不過，有業者和民眾憂心，人潮增加後品質也要提升，小三通恐面臨一位難求窘境。

金門縣觀光協會理事長周子傑表示，希望兩岸觀光這條路越走越寬、逐步突破，並爭取小三通船班增班，若船班沒有增加，「效益等於零」。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信認為，中國若能再開放「海西四省」（中國海峽西岸經濟區）周邊的福建省、浙江省、江西省和廣東省遊客到金門，會對金門挹注更多遊客。

民宿業者、金門縣民宿旅遊發展協會前理事長鄭秀娜說，她已接到過去曾接待的上海客人電話反映，「很開心，很想到金門走走」。

金門縣副縣長陳祥麟表示樂觀其成，縣府過去一年多次派員前往中國廈門、福建，針對觀光旅遊交換意見；希望從上海來的遊客以團體為主，否則自由行旅行社和餐廳很難受益。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐表示，預計農曆年後與旅遊業者到中國福建舉辦推介會，並計畫與福州市合作推出套裝遊程，吸引中客到福州、馬祖旅遊。至於小三通的量能恐不足，陳如嵐回應，將向航港局申請增加航班。

