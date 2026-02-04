醫界連爆性平事件 衛福部研訂一致性懲罰規範

「犯錯說」引發爭議後，衛福部長石崇良昨首度回應，未來性平案件調查期間可先調整涉案醫師職務，並研議全國一致的懲戒規範，避免標準不一、保障就醫安全。（記者邱芷柔攝）

醫界接連爆發性平事件引發社會高度關注，衛福部長石崇良昨強調，政府處理相關案件的最高原則是「優先保護被害人」，調查過程中避免二度傷害，並依法查明真相、毋枉毋縱，衛福部將召集醫師公會，研議訂定一致性的懲戒規範，並在調查期間合理調整涉案醫師職務，以降低風險。

監察院日前因台大醫院婦產部接連發生性侵、性騷擾案件，通過糾正台大醫院與衛福部；石崇良先前受訪提及「人都會犯錯」、「不是一次就永遠廢止醫師證書」等說法，引發外界質疑替「狼醫」緩頰。

石崇良：優先保護被害人

對此石崇良回應，衛福部對性平事件一向採取零容忍立場，所有處理皆以保護被害人為最高原則。他指出，現行「醫師法」已有完整懲戒機制，從最重的廢止醫師證書、撤銷執業執照，到限制執業或停業，將依比例原則、個案認定；廢止證書屬最嚴厲處分，須在事實充分查明後才能適用。

他也坦言，各地醫師公會在調查程序與處分標準不一致，衛福部醫事司將邀集相關單位研議一致性處理原則，從調查階段的被害人保護到最終懲戒結果，皆將介入督導。

石崇良強調，即使案件仍在調查中，基於保護被害人考量，對涉案醫師進行職務調整或限制工作內容，都是合理且可行的作法；性平案件必須在保護被害人、避免二度傷害、從速查明真相、毋枉毋縱的前提下處理，才能讓民眾安心就醫。

