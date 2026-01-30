為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    感恩鐵馬行 陳亭妃第二站繞行下營

    2026/01/30 05:30 記者楊金城、洪瑞琴／台南報導
    民進黨台南市長提名人陳亭妃（中），展開「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，第二站昨從下營玄天上帝廟出發。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市長提名人陳亭妃展開「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，繼第一站白河鐵馬行，向鄉親表達感謝，第二站昨天從下營玄天上帝廟出發，回應人民期待，希望在十一月廿八日市長選舉勝選，讓台灣A贏、台南A贏、市民A贏。

    陳亭妃的感恩鐵馬行2.0，除了感謝民眾在市長初選的支持，也是市長競選活動的延續；對於黨內團結，陳亭妃再度強調不是問題，隨著市長選舉的熱度，台南一定團結。

    陳亭妃的感恩鐵馬行將在台南卅七區一區接一區的完成，爭取民眾更多支持。昨天特地從上帝廟出發繞行下營區，象徵「A贏」（下營的台語發音），她說，從下營出發，希望以台南第一位女市長的溫暖、溫度找回市民的支持、對台南土地的期待。

    此外，民進黨提前啟動選戰布局。台南市議員拍板敲定十一個選區共提名卅二席（第十二及十三選區平地、山地原住民〇席）；議員的領表、提名登記在二月四日至十日，南市黨部也決議提前在三月九日至十三日辦理里長提名，力拚基層戰線就位。

