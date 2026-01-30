《斥資逾億》嘉64埤麻腳至管事厝段 瓶頸拓寬

嘉六十四線鄉道埤麻腳至管事厝段道路拓寬工程完工，嘉義縣長翁章梁（右二）等人現場視察。（記者王善嬿攝）

原6公尺拓寬為12公尺 未來可成為嘉義貨物轉運中心替代道路

嘉義縣嘉六十四線鄉道為水上鄉、太保市通往嘉市重要通道，其中「埤麻腳至管事厝路段」因路幅狹窄，常有大型農機具與轎車爭道，險象環生，經斥資一億二一六萬元改善，日前已完成拓寬道路路幅、改善排水系統、優化行車視野及升級行車安全，不僅改善交通瓶頸，未來可成為嘉義貨物轉運中心替代道路。

請繼續往下閱讀...

改善排水及升級行車安全

此工程共斥資一億二一六萬元（中央補助款八十五％、縣府配合款十五％），工程費占八九一〇萬元、用地費占一三〇六萬元，道路拓寬長度約一〇五〇公尺，原路寬六公尺拓寬至十二公尺、增設擋土牆、交通安全設施等，去年三月開工，本月十三日完工。

昨天縣長翁章梁、太保市長鄭淑分、縣議員賴瓊如等人實地視察。賴瓊如表示，此路段交通量大，原路寬僅六公尺，會車困難，還多次發生轎車掉落田裡意外，如今路幅拓寬後，鄉親行車更安全。

嘉六十四線為太保地區重要聯絡鄉道，也是國道一號嘉義交流道周邊南、北向主要平面道路之一，可串聯太保市區及連接高鐵太保站，未來也可作為嘉義貨物轉運中心替代道路，對地方通勤及產業運輸具關鍵功能。

同步提升農機具進出便利性

賴瓊如建議，嘉縣通往嘉義貨物轉運中心、埤竹路延伸道路尚有一段未拓寬，盼縣府協助爭取中央經費拓寬，完善交通路網。

翁章梁回應說，縣府會以高鐵太保站為核心進行相關檢討，避免未來大量就業人口湧入引發交通壅塞，相關規劃陸續推動，將爭取經費提前因應。

縣府建設處長郭良江說，此次工程考量原道路與周邊農地高低落差較大，施工期間同步完善下田便道設施，提升農機具進出便利性，兼顧農業生產需求與道路使用安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法