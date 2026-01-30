為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《斥資逾億》嘉64埤麻腳至管事厝段 瓶頸拓寬

    2026/01/30 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉六十四線鄉道埤麻腳至管事厝段道路拓寬工程完工，嘉義縣長翁章梁（右二）等人現場視察。（記者王善嬿攝）

    嘉六十四線鄉道埤麻腳至管事厝段道路拓寬工程完工，嘉義縣長翁章梁（右二）等人現場視察。（記者王善嬿攝）

    原6公尺拓寬為12公尺 未來可成為嘉義貨物轉運中心替代道路

    嘉義縣嘉六十四線鄉道為水上鄉、太保市通往嘉市重要通道，其中「埤麻腳至管事厝路段」因路幅狹窄，常有大型農機具與轎車爭道，險象環生，經斥資一億二一六萬元改善，日前已完成拓寬道路路幅、改善排水系統、優化行車視野及升級行車安全，不僅改善交通瓶頸，未來可成為嘉義貨物轉運中心替代道路。

    改善排水及升級行車安全

    此工程共斥資一億二一六萬元（中央補助款八十五％、縣府配合款十五％），工程費占八九一〇萬元、用地費占一三〇六萬元，道路拓寬長度約一〇五〇公尺，原路寬六公尺拓寬至十二公尺、增設擋土牆、交通安全設施等，去年三月開工，本月十三日完工。

    昨天縣長翁章梁、太保市長鄭淑分、縣議員賴瓊如等人實地視察。賴瓊如表示，此路段交通量大，原路寬僅六公尺，會車困難，還多次發生轎車掉落田裡意外，如今路幅拓寬後，鄉親行車更安全。

    嘉六十四線為太保地區重要聯絡鄉道，也是國道一號嘉義交流道周邊南、北向主要平面道路之一，可串聯太保市區及連接高鐵太保站，未來也可作為嘉義貨物轉運中心替代道路，對地方通勤及產業運輸具關鍵功能。

    同步提升農機具進出便利性

    賴瓊如建議，嘉縣通往嘉義貨物轉運中心、埤竹路延伸道路尚有一段未拓寬，盼縣府協助爭取中央經費拓寬，完善交通路網。

    翁章梁回應說，縣府會以高鐵太保站為核心進行相關檢討，避免未來大量就業人口湧入引發交通壅塞，相關規劃陸續推動，將爭取經費提前因應。

    縣府建設處長郭良江說，此次工程考量原道路與周邊農地高低落差較大，施工期間同步完善下田便道設施，提升農機具進出便利性，兼顧農業生產需求與道路使用安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播