農村文化體驗 新市重現「開灶」儀式

開灶儀式象徵大灶啟用，農村常民文化傳承，以及南台灣農村常民文化聯盟「起家」。（記者劉婉君攝）

搭配年節應景活動 發表「百樣農村、百味生活地圖」 傳承常民生活

推展農村常民文化體驗，農業部農村發展及水土保持署台南分署昨天與「南台灣農村常民文化聯盟」的社區、休閒農場等，舉辦一場別開生面的農村文化交流，以復古「開灶」儀式，搭配年節應景活動，並發表「百樣農村、百味生活地圖」，集結百個可提供相關體驗的場域，邀請民眾跟著地圖，走進南台灣的農村感受生活百味。

農業部聯合社區、休閒農場舉辦

這場農村常民文化交流活動在新市區張氏農場舉行，農村水保署台南分署副分署長祝瑞敏與社區代表一同揭開大灶上的蒸籠蓋，象徵大灶啟用，常民文化薪火相傳，也代表南台灣農村常民文化聯盟正式「起家」，以農村特色體驗活動帶動農業觀光。

祝瑞敏表示，文化是農村再生很重要的元素，分署近年來推動農村常民文化計畫，輔導農再社區或休閒農場，將農村日常生活習以為常的文化、習俗傳承下去，讓農村美好的生活印象可以保留下來，和時令節慶有關的食農教育，也可以持續下去，並透過體驗活動及行銷，吸引都市的民眾走入農村。

祝瑞敏說，百樣農村、百味生活地圖，整理出一百家可體驗農村常民文化的社區和休閒農場，其中有超過四十家現階段仍有常態性活動，其餘約六十家可預約體驗。除了一千份紙本地圖由聯盟成員發送，後續也會有電子檔在農村水保署官網宣導。

有剪「春」字、磨米漿和炊碗粿

昨天現場除了年節相關的氛圍布置及剪「春」字活動，並展示四處場域的成果，包括新市張氏農場的傳統大灶與石磨區，可體驗磨米漿、炊碗粿等；左鎮左達商行以竹編燈箱將工藝轉化，為老場域注入新光影；屏東三地門安坡社區將童玩技藝結合場域設計，展示具有童趣的九宮格與竹藝玩具；高雄旗山南勝社區呈現一夜干文化元素。

張氏農場明天有農村童玩闖關

明天在張氏農場還有「百樣農村、百味生活時令節慶親子共學」活動，有斗笠春聯製作、年糕製作、春聯書寫及農村童玩闖關等。

