北市敬老卡2/1起可泡溫泉 首波5業者加入

台北市社會局昨宣布，2月1日起敬老卡也可泡湯，首波開放北投區5家溫泉業者的大眾池。（記者董冠怡攝）

計程車扣抵65點提高至85點 7月將擴及聯醫老人健檢

北市現有五十二萬四八七一人持敬老卡，每月發放四八〇點，平均使用僅二一六點，並以搭乘大眾運輸為多，長者抱怨可以使用的範圍太少，社會局昨宣布，二月起敬老卡也可泡湯，首波開放北投區五家溫泉業者的大眾池，折抵上限六十點，計程車扣抵點數從六十五點提高至八十五點。七月起每月發放點數增至六百點，並將聯醫系統老人健檢納入扣抵範圍，而且有望全額折抵，點數用到飽。

北投5溫泉 祭出不同專屬優惠

台北市副秘書長俞振華昨於記者會中表示，敬老卡初衷是希望年長者多出門走動，未來到北投泡湯也適用，又能促進血液循環。首波開放水美溫泉、水都溫泉館、春天酒店、北投老爺酒店、北投晶泉丰旅，也各別祭出不同專屬優惠，持敬老卡消費除可享點數扣抵，還可折六十元至一二〇元，或是原價打六一折、每人特價一五〇元等。

社會局長姚淑文說，敬老卡點數目前可折抵聯醫院內七處、院外門診部十四處掛號費五十元；七月起敬老卡點數提高至六百點，健檢也將納入折抵範圍，適用檢查項目、單一或套餐形式，部分折抵或全額折抵（上限六百點），正在跟衛生局研議中，預計七月上路。

長者︰不知哪些醫療院所適用 不方便

幾乎每天會與朋友出門遊玩的女性長者說，敬老卡點數只能折抵部分花費，即便將計程車扣抵上限提高至八十五點，其餘還是要從自己的卡片扣款，「我常被提醒要去儲值」。另有男性長者認為，必要時才會外出，加上可以使用的範圍太少，無法像高雄折抵電影票，資訊又不清，不知哪些醫療院所適用，要到現場詢問櫃台才能確定，非常不便，每個月都會剩許多點數。

