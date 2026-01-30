為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰市發春節敬老禮金 每人

    2026/01/30 05:30 記者湯世名／彰化報導
    彰化市春節敬老禮金發放，工作人員忙著將現金裝入紅包袋。（記者湯世名攝）

    彰化市春節敬老禮金發放，工作人員忙著將現金裝入紅包袋。（記者湯世名攝）

    發錢了！彰化市春節敬老禮金昨天發放，共有三萬一九一一位七十歲以上長者受惠，金額高達一億九一四六萬六千元，其中現金四三三〇餘萬元。彰化市公所動員上百人清點，每個紅包袋放入六千元敬老金，彰化警分局派出上百人次警力護鈔，送到每個長輩手中，一起數錢的市長林世賢說：「彰化市的老人家好幸福！」

    總金額近2億 上百人次警力護鈔

    配合發放現金的「大工程」，全市七十三里里幹事、志工與市公所員工上百人齊聚介壽生活藝文館，大家化身「人肉點鈔機」點鈔，有人直呼「數錢數到手軟」，也有人說「數錢很過癮」，林世賢與大家一起點鈔，再將六千元現金逐一分裝進紅包袋，由專人將禮金送至各里辦公處或指定處發放。

    林世賢表示，彰化市長輩專屬的敬老禮金，必須是設籍在彰化市六年以上、年滿七十歲以上，才有資格領取，一旦戶籍轉出去，再轉回來彰化市，就要再等六年才能領取。而二〇二一年起提供親領現金或轉帳方式，目前已有七十七．三八％辦理轉帳，親領現金只剩二十二．六二％，轉帳已是主流。

