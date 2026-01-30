為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    賴清德：社福做得比川普還多

    2026/01/30 05:30 記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導

    總統賴清德廿九日到台中參香祈福，提及他當總統以來，致力拚經濟照顧人民，更說社會福利「已做得比美國川普還多」，他強調，經濟好若國防不好「被併吞」就可惜，為確保拚經濟的成果，喊話在野黨通過國防特別預算及中央總預算，這不是要給民進黨或中央用的，是給全國用的。

    喊話通過國防特別預算 確保拚經濟成果

    賴總統昨還前往大坑拜訪八十八歲獨居的邱阿公，一起貼春聯、做紅龜粿、圍爐並與百歲鍾波球爺爺、八十三歲料理老師祖蔭奶奶圍爐，賴總統說，春節要到了，去年有些企業受影響，但台灣總體經濟表現仍然不錯，希望大家在過年時關心周遭弱勢團體民眾，發揮愛心。

    台中參香 陪長輩做粿、圍爐、貼春聯

    賴清德指出，他努力拚經濟，更致力照顧人民，各式社會福利「已比美國總統川普做得還多」，但經濟好照顧人民外，錢更要拿來加強國防力量，否則經濟好、若國防不好被併吞，就很「嘸菜（可惜）」；為確保拚經濟的成果，他近日提出國防特別預算要來打造「台灣之盾」，萬一有飛彈打來至少有保護傘；更要創造台灣國防工業，國防除對外採購外，更要能自己做，希望中部的精密機械和工具機產業一起來幫忙，相信台灣的產業一定能擔起責任，讓國家更安全、經濟更發展、產業更升級。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播