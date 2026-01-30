賴清德：社福做得比川普還多

總統賴清德廿九日到台中參香祈福，提及他當總統以來，致力拚經濟照顧人民，更說社會福利「已做得比美國川普還多」，他強調，經濟好若國防不好「被併吞」就可惜，為確保拚經濟的成果，喊話在野黨通過國防特別預算及中央總預算，這不是要給民進黨或中央用的，是給全國用的。

喊話通過國防特別預算 確保拚經濟成果

賴總統昨還前往大坑拜訪八十八歲獨居的邱阿公，一起貼春聯、做紅龜粿、圍爐並與百歲鍾波球爺爺、八十三歲料理老師祖蔭奶奶圍爐，賴總統說，春節要到了，去年有些企業受影響，但台灣總體經濟表現仍然不錯，希望大家在過年時關心周遭弱勢團體民眾，發揮愛心。

請繼續往下閱讀...

台中參香 陪長輩做粿、圍爐、貼春聯

賴清德指出，他努力拚經濟，更致力照顧人民，各式社會福利「已比美國總統川普做得還多」，但經濟好照顧人民外，錢更要拿來加強國防力量，否則經濟好、若國防不好被併吞，就很「嘸菜（可惜）」；為確保拚經濟的成果，他近日提出國防特別預算要來打造「台灣之盾」，萬一有飛彈打來至少有保護傘；更要創造台灣國防工業，國防除對外採購外，更要能自己做，希望中部的精密機械和工具機產業一起來幫忙，相信台灣的產業一定能擔起責任，讓國家更安全、經濟更發展、產業更升級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法