何欣純承諾 當選市長加速中捷綠線延伸大坑

民進黨台中市長參選人、立委何欣純（右二）陪同賴清德總統（右三）參香，承諾當選市長後，加速中捷綠線延伸到大坑。（記者廖耀東攝）

總統賴清德廿九日到台中松竹寺參香祈福，向現場支持民眾再推薦民進黨台中市長參選人、立委何欣純認真問政，以人民福利優先；何欣純承諾，北屯區是台中第一大行政區，她若當市長，將加速推動台中捷運綠線延伸大坑計畫，並能與中央合作，共創欣欣向榮的台中。

強調北屯年輕家庭多 公設好要更好

賴清德肯定何欣純問政認真，何欣純感謝賴總統帶領執政團隊、日夜緊盯談判進度，台美關稅談出好結果，讓產業界鬆一口氣，目前積極等待景氣回春，她還代市民向總統要大紅包，希望中央在現有照顧台中之餘，再更大力支持台中。

何欣純說，北屯區是台中第一大行政區，且是新興型行政區，年輕家庭比例高，公共設施好要更好，包括交通建設，其中捷運綠線延伸大坑已喊了很多年，未來若能主政台中，一定讓綠線延伸大坑計畫更有效率進行；若由她來主政台中，一定會在中央與地方攜手合作下，共創欣欣向榮大台中，也喊話民眾支持民進黨議員參選人年底選舉「紅不讓」。

江啟臣、楊瓊瓔 赴農民節表彰大會

另外，已表態競逐國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，預計二月六日第二次協調，外界推測恐將以初選定勝負，江啟臣、楊瓊瓔昨先後赴清水區農會參加慶祝農民節表彰大會，江啟臣率先到場致意，楊瓊瓔則先至后里區參加農業用水協調會，約晚半小時抵達會場，兩人巧妙錯開；兩人被問及傾向全民調或是內部民調時，江啟臣未受訪回應；楊瓊瓔則稱，「沒有預設立場」，尚未收到國民黨中央黨部正式通知。

