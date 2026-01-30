中捷藍線工程採購監控 廉政平台啟動

「台中捷運藍線路線工程採購案」廉政平台啟動，避免再出現黑箱爭議。（記者黃旭磊攝）

議員批 已決標機電系統預算失控 市府卻說不清、交代不了 平台需提前介入

台中捷運藍線總工程經費超過一千六百億元，昨天啟動路線工程採購廉政平台，市府秘書長黃崇典說，中捷藍線從台中車站到台中港是「真正交通大動脈」，施工發包將由檢察、調查及廉政單位參與，避免工程舞弊，捷運工程局長蘇瑞文指出，今年施工重點聚焦海線高架段「BC十一標」等八個車站發包，整體工期預計要八年，二〇三四年才完工。

市府：要求廠商務必陽光透明 不可舞弊

由於台中捷運藍線機電系統標案，決標時暴增預算為近六〇八億元，民進黨市議員陳俞融批評，預算失控，市府卻說不清、交代不了，凸顯廉政平台必須提前介入監控。

「台中捷運藍線捷運路線工程採購案」機關採購廉政平台昨天舉行啟動儀式，法務部廉政署主秘孫治遠、台中地檢署主任檢察官鄭葆琳、廉政署中部調查組及調查局台中市調處到場，眾人揭開象徵廉政平台氣球，宣示以「公開、透明、清廉」高規格，為海線地區市民打造安心捷運。

今年施工重點 海線高架段8車站發包

市府秘書長黃崇典說，中捷藍線是台中市最主要交通大動脈，先通車的中捷綠線只是弓，「藍線才是箭，串聯山、海、屯區及市區曲線」，呼籲廠商務必遵循盧秀燕市長「陽光透明」政策原則，追求合理利潤，不可舞弊製造事端。

外界關心藍線施工進度，捷運工程局長蘇瑞文指出，今年工程重點將聚焦於海線八個車站，包括Ｂ〇一至Ｂ〇三等三座車站，銜接台中港、臨港地區至童綜合醫院，還有五座高架車站（Ｂ〇四至Ｂ〇八），橫跨沙鹿、龍井區至大肚山，串聯沙鹿車站、靜宜大學、弘光科大等生活圈。

綠營：市民更關心預算一再增加 路線更改

中捷藍線機電系統標案原預算約三五一億元，決標時暴增至近六〇八億元，議員陳俞融表示，廉政平台必須提前介入、全程監控，避免再出現黑箱爭議。民進黨市議員江肇國指出，啟動廉政平台是「走夜路吹口哨、自己壯膽」，在預算爆增、進度延宕疑慮下，市民更關心預算一再增加、路線更改。

