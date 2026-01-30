延宕2年 南寮漁港「竹風漁市」2/7開幕

南寮漁港竹風漁市預計二月七日開幕。（記者洪美秀攝）

新竹市府昨宣布延宕逾兩年的新竹漁港新直銷中心改名為「竹風漁市」，訂二月七日開幕，並推出三萬一千張的一百元換兩百元的加倍券促銷活動，邀市民來全新的漁市場消費，採買年節要用的生鮮漁貨，品嚐新鮮生魚片及拜拜所需的新鮮漁貨，用行動支持在地漁民、攤商。

南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入超過四億的總工程經費蓋建，先前受疫情及缺工缺料和海邊天候等因素影響，導致工程往後延，新建工程延宕超過兩年，舊漁貨直銷中心歷經廿九年後，去年十月中關閉拆除，市府原訂去年底新直銷中心能開幕，但因內部裝潢工程，確定二月七日開幕。新直銷中心規劃八十六個漁貨販售攤位及十四間餐飲空間，包括硬體及軟體設施都全面升級，是新竹漁港環境改善與市場轉型計劃的最後一塊拼圖，象徵新竹漁港邁入全新發展階段。

市府表示，迎接竹風漁市啟用，因應農曆春節推出「加倍券」活動，規劃三萬一千張加倍券，二月七日起每日限量發放。民眾只要用一百元就可兌換兩百元面額的加倍券，並可直接在竹風漁市內的生鮮攤位與餐飲店家使用，開幕當天以販售新鮮魚、蝦蟹貝類、現切生魚片、握壽司、各類熟食及乾貨為主，餐廳區後續會分階段開幕。

