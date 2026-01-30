為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新屋後湖溪生態園區 2/19試營運

    2026/01/30 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市後湖溪生態園區改造後，可望成為親近水岸新景點。 （記者周敏鴻攝）

    桃園市後湖溪生態園區改造後，可望成為親近水岸新景點。 （記者周敏鴻攝）

    桃園市新屋區後湖溪過去因河道淤積、海堤沿岸設施老舊，鮮有遊客造訪，市府斥資二億六千萬元辦理「永安漁港北岸建設」，進行後湖溪生態園區改造，並以拋石護岸工法設置園區北側的事業性海堤，後湖溪生態園區已委託OT（營運、移轉）廠商進駐服務，預計二月十九日起試營運，民眾透過該園區臉書報名，就有機會參加輕艇等親水體驗活動。

    後湖溪因河道半封閉、四周防風林環繞，水域平穩，具備發展獨木舟、立式划槳等親水活動的優勢，市府投入一億二千萬元推動園區改造，完成九百公尺河道清淤、清淤量達四千立方公尺，讓後湖溪的水深維持八十公分以上，搭配興建水岸步道、景觀平台、湖畔咖啡屋與河面上危橋拆除的空間重整，建置水上碼頭、淋浴間、洗腳池、親子廁所、停車場等設施，並加強夜間景觀照明，可望成為親近水岸景點。

    市長張善政昨視察時說，長約六百公尺的堤頂自行車道，還可讓民眾飽覽河畔風光，往南銜接永安海螺文化體驗園區（海螺文化館）、永安漁港、新屋綠色隧道，相信能吸引更多民眾前來認識桃園市的濱海之美。

    另，後湖溪生態園區北側海邊的海堤，長年不堪海浪侵蝕，已經破堤，市府斥資約一億四千萬元重建，打造九四〇公尺的拋石護岸，並以一比六緩坡與多孔隙拋石設計，吸收更多海浪動能，除強化海岸防護效能，也可提供海洋生物棲息空間。

    熱門推播