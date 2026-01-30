「桃小巴」3區10路線 2月上路

桃園市政府推動「桃小巴」計畫，第二波十條路線於二月一日上路，包含大溪區、八德區及大園區，提供九人座小客車服務，持市民卡乘車免費，相關資訊可至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP，查詢公車路線、班次時刻與動態，以節省候車時間。

市府交通局長張新福表示，這次調整上路的桃小巴路線有六條是免費公車轉型，其中，八德區L115、L117、L121等三條，由原先的每日六班次增加為七班次，大溪區L705、L706、L712仍維持平日十二班次，但假日由六班次增加至七班次，大溪區市區公車5097也轉型為桃小巴，維持每日往返十二班次，以上七條桃小巴的路線與站點，皆與原本公車路線相同，也提供免費乘車，原有乘客搭乘不受影響。

請繼續往下閱讀...

至於市區公車5081、5081A及5017等三條路線，一方面維持市區公車路線，由桃園客運服務「中壢總站」往返「高鐵桃園站」，搭乘費率不變，另一方面將部分區間路段轉型為桃小巴服務，其中，5081B、5081C為「高鐵桃園站」往返「大園」區間，由現行每日往返六班次增加為十八班次；5017A為「高鐵桃園站」往返「竹圍」，由現行每日往返四班次增加為平日八班次、假日四班次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法