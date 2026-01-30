為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    香支減量 桃市宮廟香油錢仍成長

    2026/01/30 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園慈護宮落實香支減量等環保政策，廟裡煙霧繚繞狀況獲改善。 （記者周敏鴻攝）

    一爐一炷香 287家響應環保祭拜 桃園慈護宮減爐 八德三元宮以米代金

    桃園市政府推動宮廟「一爐一炷香」的香支減量等改善空氣品質的措施，民政局查察配合落實環保政策的宮廟，例如桃園慈護宮香爐數已從八座減為兩座、中壢仁海宮規劃從五座減為兩座，總收入與香油錢仍穩定成長，顯已成功翻轉「煙霧繚繞才會旺」的既定印象。

    翻轉煙霧繚繞才會旺既定印象

    部分傳統觀念認為，宮廟若減少焚香、不燒金紙，會導致「香火不旺」而影響信眾凝聚力，對此，慈護宮主委簡征潭說，過去因廟裡香爐多，總是香煙裊裊，導致部分信眾來匆匆、去匆匆，就怕拜拜過程吸入太多煙霧，隨著環保意識抬頭，慈護宮前年減爐為兩座，並新增敬老區、花園、書齋，透過寺廟環境的設計，推動友善空間的改造，成功吸引年輕族群開心來拜拜。

    民政局調查「推動環保祭拜指標性寺廟收支報表」，發現市內積極推動環保措施的指標性大廟，包括慈護宮、桃園景福宮、仁海宮、中壢慈惠堂、桃園護國宮、八德三元宮等，總收入與香油錢也穩定成長。

    中壢仁海宮以「電子花」取代鮮花供奉

    中壢仁海宮董事長王介禧說，仁海宮規劃將香爐數從五座減為兩座，預計二月十一日完成相關儀式後撤爐；中壢仁海宮「願花成禮」的傳統禮俗，以「電子花」取代鮮花供奉，讓藝術融入民間信仰與祭祀儀式。

    八德三元宮推動「以米代金」，鼓勵信眾以買金紙的錢換成買平安米，祭祀後帶回家食用或捐贈給弱勢團體，達到祭拜、公益、環保的三贏目標；三元宮主委呂林小鳳強調，三元宮結合市定古蹟親子導覽、教育推廣、淨車等，吸引青壯信徒主動參與，「廟裡的年輕人，已經快要比長輩還多了。」

    宗教遶境 推動低碳活動指引

    民政局長劉思遠表示，「環保祭拜」是協助宮廟於尊重傳統的前提下，導入低碳、永續等作法，市內已有二八七家宮廟響應，累計減少PM2.5（細懸浮微粒）近六公噸，減少碳排放約一百四十八公噸；至於去年起推動的宗教遶境「自主檢核」與「低碳活動指引」等，鼓勵宮廟主動申報、自主管理，已有一二一家申請、卅家完成輔導。

