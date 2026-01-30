苗縣百變影城文創園區開幕 後龍、竹南鎮民免費

後龍百變影城文創園區開幕，後龍、竹南鎮民將可免費入園，其他鄉鎮市縣民半價。 （記者蔡政珉攝）

苗栗縣政府與太陽城國際傳播股份有限公司簽訂促參投資契約推動「百變影城文創園區」BOT案，盼活化閒置多年的後龍鎮大山里遊憩用地，鄉親期盼近五年，百變影城文化園區昨正式開幕，苗栗縣長鍾東錦指出，因園區位於後龍、竹南交界，建議竹南鎮民也可免費入園，業者也當場允諾，苗栗縣府表示，屆時將會再公告後龍、竹南鎮民免費入園，其他鄉鎮市縣民半價。

其他鄉鎮市縣民半價

「百變影城文創園區」BOT案由業者投資逾三．五億元，規劃興建影視拍攝基地、文創園區及觀光休憩設施，打造兼具專業拍攝機能與全民休閒體驗的多元複合園區。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦與立委陳超明、金馬影后陳淑芳等人為園區剪綵開幕。鍾東錦指出，明德水庫當年因拍攝電影魯冰花爆紅，相信百變影城將成為台灣戲劇包括電影拍攝的重要的景點，也會迎來不少明星、藝人，歡迎全台遊客入園走走，甚至有機會碰到偶像。期許不僅吸引影視劇組進駐拍攝，更進一步串聯後龍及周邊地區的觀光資源。

引進影視劇組進駐拍攝

苗縣府表示，園區建築風格以一九一〇至一九六〇、一九七〇年代歷史街景為主軸，影視拍攝基地、影城主題街區（三合院、台灣老街、日式街道）、文創展演空間、遊客服務中心、停車場、兒童遊憩探索館、親子遊憩沙灘、海盜船跨池橋梁、綠色隧道、景觀水塔及露營區等皆已完工。

業者表示，園區正式營運後，將持續引進影視劇組進駐拍攝，並規劃辦理主題展演、文創市集及親子活動，結合在地文化特色與周邊觀光資源，帶動人潮與消費，創造就業機會。

後龍百變影城文創園區開幕，後龍、竹南鎮民將可免費入園，其他鄉鎮市縣民半價。 （記者蔡政珉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法