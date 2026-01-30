高雄五甲關帝廟 開出「中上」國運籤

高雄五甲關帝廟開出全國最早國運籤。（記者陳文嬋攝）

全國最早國運籤，高雄市五甲關帝廟開出「中上」國運籤（見圖，記者陳文嬋攝），預測經濟亮眼揚中外、利世人，但須留意天災、國際衝擊，提醒社會「和氣生財」，動中求穩、穩中求新，以民為本，國運可昌。

鳳山區五甲關帝廟開出馬年最早國運籤「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」，屬於「中上」國運籤，上半年有利、下半年平穩。

廟方表示，「丙馬奔馳景色新」點出國運強勁且充滿變動，就像駿馬奔馳迎來新局面，經濟亮眼揚中外更利世人，但逢六十年一遇的赤馬紅羊劫，伴隨高度動盪與不安，仍應謹慎應對，農曆三至五月要留意天災等，農曆六月政局受到國際變化衝擊，只要穩健推進，國運可望由動而穩、由亂而治。

此外，「午看造福照財神」則是提醒政府追求國家經濟發展，也要注重積累福報，提出更好政績造福人民，應重民生、穩經濟，縮短貧富差距，改善物價上漲；「年華處處芬甘露」點出社會修復期關鍵在分配與照顧，政府政策須多照顧基層、青年、弱勢；「樂業工商四海行」代表對外貿易頻繁，國際能見度提升，但須留意地緣政治與能源議題。

隨著年底大選到來，籤詩點出社會面臨政黨對立，提醒「和氣生財」、「同心知義理」，台灣政治紛爭多，須保持內部和諧、守住社會正道，面對國際快速變化至關重要。

