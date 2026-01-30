為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    限量小紅包 高雄36處市場將發放

    2026/01/30 05:30 記者葛祐豪／高雄報導

    迎接馬年，高雄卅六處公有市場將從二月三日至十四日，限量發放馬年「超人力霸王」開運小紅包，歡迎民眾領紅包討吉利；經發局並推薦四處公有市場及人氣攤商，作為民眾採買年貨的採購指南。

    2月3至14日 「超人力霸王」大方送

    高市經發局長廖泰翔表示，近年共投入逾八億元推動市場與攤集場改造，去年全市有十八處市集及一六六位攤商通過經濟部評核，獲評為五星及四星樂活名攤總數高達五十二攤，是民眾準備年夜飯與伴手禮的必訪行程。

    高雄過好年 27商圈同步展開優惠

    高雄市「超人力霸王」開運小紅包二月三日起將於龍華、武廟、哈囉、岡山文賢等卅六處公有市場發放，詳細資訊可洽各公有市場自治會與經發局官網。此外，「高雄過好年」活動同步展開，共計廿七處商圈參與，結合市集活動、消費優惠與節慶布置。

    經發局並推薦四處公有市場及人氣攤商，作為採買年貨的採購指南，包含產品齊全的武廟市場，以鮮魚攤、林記豬腳、何家水果、雙豪油飯及江媽小廚等攤位廣受好評；榮獲市府金市獎及經濟部五星優良市集的龍華市場，有迪記法式豬舌飯、王煮麵、曉琦飯糰、香噴噴滷味、胖胖泰等名攤。

    歷史悠久且平價的國民市場，匯集正瑜蔘藥行、國民魚丸料理、阿蘭雞肉等老字號攤商；以攤位整潔著稱的岡山文賢市場，則以東港尚青鮮魚湯、吉品肉鬆等美味名聞遐邇，歡迎民眾前往挑選年節好物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播