限量小紅包 高雄36處市場將發放

迎接馬年，高雄卅六處公有市場將從二月三日至十四日，限量發放馬年「超人力霸王」開運小紅包，歡迎民眾領紅包討吉利；經發局並推薦四處公有市場及人氣攤商，作為民眾採買年貨的採購指南。

2月3至14日 「超人力霸王」大方送

高市經發局長廖泰翔表示，近年共投入逾八億元推動市場與攤集場改造，去年全市有十八處市集及一六六位攤商通過經濟部評核，獲評為五星及四星樂活名攤總數高達五十二攤，是民眾準備年夜飯與伴手禮的必訪行程。

高雄過好年 27商圈同步展開優惠

高雄市「超人力霸王」開運小紅包二月三日起將於龍華、武廟、哈囉、岡山文賢等卅六處公有市場發放，詳細資訊可洽各公有市場自治會與經發局官網。此外，「高雄過好年」活動同步展開，共計廿七處商圈參與，結合市集活動、消費優惠與節慶布置。

經發局並推薦四處公有市場及人氣攤商，作為採買年貨的採購指南，包含產品齊全的武廟市場，以鮮魚攤、林記豬腳、何家水果、雙豪油飯及江媽小廚等攤位廣受好評；榮獲市府金市獎及經濟部五星優良市集的龍華市場，有迪記法式豬舌飯、王煮麵、曉琦飯糰、香噴噴滷味、胖胖泰等名攤。

歷史悠久且平價的國民市場，匯集正瑜蔘藥行、國民魚丸料理、阿蘭雞肉等老字號攤商；以攤位整潔著稱的岡山文賢市場，則以東港尚青鮮魚湯、吉品肉鬆等美味名聞遐邇，歡迎民眾前往挑選年節好物。

