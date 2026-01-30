高雄火車站彩色路面 明後天退場

高雄火車站站東、站西路車流量非常大，原彩色的熱聚酯鋪面已三年餘，因車輛輪胎側向摩擦力而破損。（記者黃良傑攝）

站東路、站西路將於夜間9點至隔天上午6點施工 車輛需改道行駛

台鐵高雄火車站的站東路、站西路是貫穿高雄市南北的樞紐，車流量非常大，原本地上彩色的熱聚酯鋪面已三年餘，常因車輛輪胎側向摩擦力而破損，維護越來越不容易，加上周邊交通事故也穩定降低，彩色標線確定功成身退，分別於一月卅一日、二月一日夜間施工，車輛需改道行駛。

請繼續往下閱讀...

站西路鋪路改善工程於一月卅一日晚間九點施工，至隔日上午六點；站東路鋪面改善工程則於二月一日夜間九點施工，至隔天二月二日上午六點止。

高雄市交通局表示，彩色鋪面已逾三年，駕駛人和民眾已習慣火車站的環抱式路型，周邊交通事故也穩定降低，經評估暫不再全面設置彩色鋪面，未來完工後，只需持續檢視現場，導引經過車輛即可。

施工期間路段將封閉並改道動線，南北通行部分，民眾可改道中華、民族、復興、自立路；東西通行部分，車輛可多利用十全、八德、七賢路。

市區公車部分站位暫不停靠

至於接送乘客上下車方面，一月卅一日夜間站西路施工期間，必須至站東路臨停接送區，二月一日夜間站東路工事期間，必須至站西路臨停接送區。市區公車因配合施工改道，部分站位暫不停靠。

南橫梅山至向陽段 每週管制3天

此外，南橫公路在八八風災嚴重受創，多處路段柔腸寸斷，歷經十多年封山修復，二〇二〇年一月梅山口至天池路段搶通通車，二〇二二年五月全線修復通車，由於仍有部分修復工程在施作，目前梅山口至向陽路段每週二、三、四管制禁止通行，今年春節連假長達九天，預料將有大批遊客上山走春，二月十四日至廿二日將取消通行管制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法