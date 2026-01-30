台東市雲南路平交道拓寬 4年未完工

台東市雲南路平交道拓寬工程要延到三月底才完工。（記者黃明堂攝）

台東市雲南路瓶頸段的平交道拓寬工程長期延宕，原定今年一月底通車的承諾無法兌現，並將完工日期推遲至三月底。這項從四年前啟動的計畫，台東市公所隔年完成最艱難的土地徵收與補償，且道路端工程已於去年初拓寬完成，卻卡在平交道施工進度停滯不前，導致這段不長的工程竟耗時四年仍未完工，遭到當地居民諷刺行政效率低落。

台鐵承諾跳票 挨批效率低落

台東市公所去年一月即完成雲南路道路拓寬，當時還風光辦通車典禮，民眾就對於平交道未拓寬，形成沙漏狀瓶頸，感到奇怪，沒幾天，剛通車的路就封閉了，因為台鐵要進行平交道拓寬，但小小工程拖到去年十月還沒好，台鐵當時承諾今年一月十日就通車，但至今仍在施工狀態。

台鐵前天在地方辦說明會，市民代表蔡政家直指行政流程荒腔走板，由於台鐵內部電氣、鐵軌系統分屬不同單位，破碎的分工模式讓地方政府與基層官員深感無奈，進度緩慢到簡直比興建架高鐵路還慢。

地方促3月底通車 否則抗爭

縣議員王文怡強調，雲南路不僅是建農里、建和里居民及台東大學學生通往知本車站的關鍵幹道，更是周邊大量釋迦農民的交通命脈。長期封路不僅切斷了日常動線，更迫使農友必須繞行省道一大圈才能進入農地耕作，對當地生計造成極大不便。面對台鐵再次展延工期，居民已下達最後通牒，強調三月底是忍耐的最終底線，若屆時仍未如期通車，地方將不排除發動大規模抗爭以示抗議。

