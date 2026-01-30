民團批北宜高鐵背叛專業 交長：務實延伸

前交通部長賀陳旦昨出席北宜新軌道排除直鐵真相記者會。（記者張嘉明攝）

交通部推行高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵），不過前交通部長賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭案，鐵道局的數據過度美化，前政委張景森更批是「史詩級錯誤」。民間團體希望將過去的北宜直鐵（台鐵）方案重新納入討論。交通部長陳世凱昨在立法院交通委員會答詢表示，交通部的立場就是務實延伸，政府不會亂花錢。

要求重新討論北宜直鐵方案

直鐵「新方案一」路廊平行國道五號並經翡翠水庫集水區，二〇〇六年被環評否決，鐵道局以「新方案二」繞行集水區路線評估，但行駛時間太長，最後未考慮。

請繼續往下閱讀...

公民幫推等單位昨開記者會，批鐵道局背叛專業、排除直鐵，呼籲交通部應以專業進行辯論，提出訴求包括：重新了解台鐵新車效能，以同一路線比較雙鐵效益，並重新評估「新方案一」及水質影響；另，中央應加開說明會，並協助地方健全轉乘系統。

賀陳旦表示，鐵道局原建議「新方案一」為最佳案，後來突然出現高鐵方案，直鐵就此擱置。高鐵方案未循一般流程推動，綜合規劃及可行性研究報告內容幾乎一樣。

前台北市交通局長濮大威認為，北宜高鐵欠缺上位計畫及戰略思維，報告更將直鐵案成本調高、效益調低，也無比較雙鐵淨效益。至於環評，前宜縣建設局長林旺根認為，從環境監測數據來看，水質不會有問題。

對於賀陳旦與民團向行政機關下辯論戰帖，陳世凱則說，專業上的討論已經相當多，不一定是用辯論的方式，過去已有很多次的討論。

鐵道局回應，直鐵規劃過程即遭權責主管機關、地方政府及環團強烈反對。高鐵評估則經工程技師、國外顧問等團隊審慎評估，並經規劃審議及環評審查階段，反駁專業性不足說法。

對於高鐵延伸宜蘭是否已拍板興建？行政院昨表示，按照相關程序進行，行政程序都還在進行當中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法