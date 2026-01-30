為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    進口橄欖油摻低價芥花油 售出2萬箱

    2026/01/30 05:30 記者王善嬿、蔡愷恆、林志怡／綜合報導
    檢調警在倉庫查扣低價芥花油。 （嘉義市調查站提供）

    檢調警在倉庫查扣低價芥花油。 （嘉義市調查站提供）

    台北市有業者自義大利進口「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，與低價芥花油混和後裝瓶，於外包裝標示「一〇〇％PURE橄欖油」販售。檢調指出，業者黃姓母子兩年來售出約兩萬箱混充橄欖油，不法獲利約一五〇〇萬元，檢方複訊後，依詐欺、食品安全衛生法等罪嫌，諭令黃姓母子各八十萬元交保，李姓、傅姓員工各廿萬元交保。

    不法獲利1500萬 進口商交保

    北市衛生局表示，對融琦國際有限公司的「蒙特樂橄欖油一〇〇％PURE（規格：2L）」混充芥花油、標示不實，重罰台幣四百萬，已通知各業者下架該產品、停止販售。

    檢調調查，北市中山區進口商黃女，自義大利進口「蒙特樂橄欖油」，由兒子李男另間公司購買國內芥花油，再於新北市深坑區倉庫，以每廿公升橄欖油攙雜約五百公升芥花油比例混合，分裝至「蒙特樂橄欖油」空桶，並黏貼「蒙特樂橄欖油」、「原產地：義大利」等不實標示標籤。

    嘉市調查站接獲線報，報請北檢檢察官吳啟維偵辦，本月廿日搜索兩間公司、發貨倉庫及黃姓母子住處等六處，查封芥花油混充橄欖油一三〇箱、共七八〇罐，每罐兩公升裝，查扣機具設備、「蒙特樂橄欖油」空桶、標籤、帳冊等證物。

    食藥署：加速訂品名標示

    衛福部食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，目前國家標準（CNS）將橄欖油分為五大類，包括冷壓橄欖油、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油、橄欖粕油等，食藥署已研議要求食用橄欖油及橄欖粕油品名標示比照CNS標準，因應這次事件，會加速辦理相關規定修正程序。

    檢調警在倉庫查扣混充油設備。 （嘉義市調查站提供）

    檢調警在倉庫查扣混充油設備。 （嘉義市調查站提供）

