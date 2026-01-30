交部預告放寬規定／「小綠人閃爍」過馬路違規 4月起免罰

交通部放寬規定，行人專用號誌「小綠人」閃爍時踏進斑馬線，不會再認定為違規穿越道路，預計四月上路。（記者蔡昀容攝）

民眾準備過行人穿越道線（俗稱斑馬線）時，見行人專用號誌「小綠人」閃爍，多會加快腳步通過。不過依據現行法規，綠燈閃爍期間踏進行穿線屬於違規行為，可開罰五百元。對此，交通部預告修正規則，在綠燈閃爍時踏上行穿線，不再認定違規，新規預計四月上路。

依據道路交通標誌標線號誌設置規則，小綠人「穩定顯示」時，行人可穿越道路，並應快速通行；小綠人「閃光顯示」時，已進入道路者應快速通過，未進入道路者則「禁止跨入」。

請繼續往下閱讀...

部分行人見小綠人閃爍，會趕緊衝上斑馬線，其實已經誤觸小綠人「閃光顯示時禁止跨入」規定，會被依道路交通管理處罰條例第七十八條「行人未依號誌指示通行」，處以五百元罰鍰。

交通部本週預告修正道路交通標誌標線號誌設置規則，放寬行人過馬路規定。小綠人穩定顯示方面，刪去對行人「應快速通行」的要求；小綠人閃光時，已進入道路者改為「應儘速通過」，尚未進入道路者改為「避免跨入」。

交通部認為，行人專用號誌綠燈顯示時間，足以使行人以正常速率穿越道路，並無催促之意，因此刪去對行人快速通行的要求；閃光顯示是警告行人可通行時間即將結束，尚未進入道路者，宜避免再進入。

路政及道安司司長吳東凌表示，為提供行人正確穿越道路方式與觀念，預告修正號誌規則所定的綠燈顯示意義；未來行人閃光綠燈時段進入路口穿越道路，不會再認定為違規穿越道路。

吳東凌強調，行人號誌閃光綠燈設計，不在催促行人「趕快通過」，而是提醒「停下腳步」，以保障行人、特別是高齡者的交通安全。若後續法制作業順利，預計四月上路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法