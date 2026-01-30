為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    豐康牧場染禽 7125斤蛋流北市、中、苗／隱匿未通報病死雞罰百萬 違法處置再罰15萬

    2026/01/30 05:30 記者蘇孟娟、張軒哲、蔡淑媛、張勳騰／綜合報導
    苗栗縣政府昨天緊急動員怪手及工作人員，開挖埋於農地的死雞，送往化製處理。（民眾提供）

    苗栗縣政府昨天緊急動員怪手及工作人員，開挖埋於農地的死雞，送往化製處理。（民眾提供）

    台中市豐康牧場染禽流感逾一千七百雞隻死亡，業者不僅未通報更涉隱匿，台中市長盧秀燕昨斥業者惡行重大，隱匿未報依動物傳染病防治條例重罰最高一百萬，另未依規定處置病死雞，再依畜牧法再罰十五萬。

    通知業者下架回收問題蛋

    台中市府也公佈蛋品流向，該場一月至廿七日期間共售出七一二五台斤雞蛋，流向台北市六六〇台斤、苗栗縣四六四〇台斤，餘流入台中市七餐飲業及散戶，已通知業者下架回收。

    台中市府指出，疫調時業者自述有六二三隻病死雞埋在自場，一一五〇隻埋在苗栗縣後龍鎮；苗栗縣農業處昨天下午開挖死雞，埋死雞的地點與廿六日在王爺宮大排發現死雞，相距約一公里，埋死雞的地點附近也有養雞場。

    苗縣府開挖死雞 罰地主百萬

    苗栗縣長鍾東錦昨日怒斥業者行為可惡，農業處除對埋病死雞的地主處以最高一百萬元罰鍰外，也依廢清法函送地檢署偵辦。

    台中市農業局昨日前往則案例場撲殺四九八二隻雞，農業局長李逸安指出，業者限期三天處理場內自行掩埋的病死雞並消毒。

    吹哨者：「應該更早爆料」

    爆料養雞場疫情的「吹哨者」林姓農友說，他的母親都買豐康的蛋食用，約半個月前就發現雞場員工埋雞，嘆「應該更早爆料」。

    衛生局長曾梓展另指出，案例場蛋品現場查封二三六台斤，一月至廿七日期間流出七一二五台斤，包括北市農匠市集六六〇台斤，苗栗縣上圓商行四六四〇台斤。

    其餘流入台中，包括一六〇台斤提供農會供銷部、三二〇台斤提供「有雞樂園」等販售給散客，另二四〇台斤分售給「九號碼頭福科店」、「老喬冰菓室」、豐原區的「葉家刈包」、「植暇室餐廳」、潭子區及大里區的雞蛋糕及中區「橫綱燒肉店」等七家餐飲業者；另有一一〇五台斤販售給八十五名個人買家，均已通知業者下架。

    另該牧場因採友善方式飼養蛋雞，曾獲台中市首家動物福利標章認證，已經公告除名。

    台中市豐原區豐康牧場爆發禽流感疫情，工作人員穿戴防護衣準備撲殺雞隻。（記者張軒哲攝）

    台中市豐原區豐康牧場爆發禽流感疫情，工作人員穿戴防護衣準備撲殺雞隻。（記者張軒哲攝）

