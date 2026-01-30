春節加成獎勵 醫院開診率逾7成／部分地區診所開診率突破1成 可上健保快易通春節專區查詢

春節連假期間急診就醫量為平日1.5至1.7倍，衛福部長石崇良表示，政府已投入16億元健保加成獎勵，鼓勵院所開診，目前醫院開診率已逾7成。（資料照）

春節連假期間急診就醫量為平日一．五至一．七倍，去年壅塞陰影仍在，今年連假長達九天，衛福部長石崇良表示，政府已投入十六億元健保加成獎勵，鼓勵院所開診，目前醫院開診率已逾七成，部分地區診所開診率突破一成，預期春節醫療量能優於往年。

8成獎勵金分配給第一線醫護

石崇良昨出席立法院衛環委員會，針對春節急診人力調度進行專題報告並備詢。他指出，春節醫療整備以「提早因應、患者分流、擴充量能、強化區域聯防」為核心；擴充量能部分，健保加成涵蓋診察、護理與藥事服務，並規定至少八成獎勵金分配給第一線醫護，以提高基層與醫院開診意願。

健保署統計，目前初一至初四診所開診率依序為七％、八％、十一％、廿五％；藥局為廿一％、廿七％、卅二％、四十二％；醫院約七十％，部立醫院達九十％。

此外，急救責任醫院初一至初三須開設特別門診，六都設置十三處假日輕症中心；健保署在健保快易通APP設置「春節院所服務查詢」專區，即時更新開診資訊。

獎勵集中在初一至初三

對於春節配合開診卻未必有病人，恐拿不到獎勵。石崇良說，十六億元補助規模是依去年春節就醫量推估，重點在分散大型醫院壓力，獎勵將集中於初一至初三，因基層開診率最低、需求壓力最大，若實際就醫量低於預期，代表民眾健康狀況良好，政府會評估彌補機制，降低院所開診成本。

醫師加班費免稅 最快今年適用

針對立委敦促加速拍板「醫師加班費免稅」，石崇良表示，制度設計關鍵在於釐清「正常工時」與「加班工時」，並區分常態上班與輪班制醫師的工作型態差異。他首度揭露規劃方向，包括設定加班免稅時數上限，初步規劃為單月八十小時或三個月二四〇小時，並依不同工作型態設計計算方式。

石崇良說，將以醫師「經常性收入」除以「總工時」推算時薪，不納入年終獎金等非經常性收入，再依加班時數計算免稅額，但不得超過設定上限。衛福部預計農曆年前正式發函財政部，提出建議方案；若資料齊備，最快今年報稅即可適用。

