春節年假 高雄25醫療院所不打烊

春節年假將自二月十四至廿二日連放九天，為確保民眾就醫權益不中斷，高雄市將有廿五家醫療院所春節不打烊，提供多科別門診服務，尤其原民區的衛生所將提供每天看診服務。

原民區衛生所每天看診

高雄市衛生局指出，春節年假期間，包括醫學中心、區域及地區醫院等廿五家醫療院開設門診，其中廿三家急救責任醫院維持廿四小時急診服務，並於大年初一至初三每日至少兩個時段開設傳染病特別門診。

輕急症中心 部分時段開診

同時考量偏遠地區醫療量能有限，桃源、茂林及那瑪夏等三個原民區的衛生所，將於春節期間維持每天看診服務；六龜區衛生所於除夕、初二及初四上、下午提供門診醫療及血液透析服務；田寮、甲仙、內門、杉林、彌陀、永安等偏遠地區衛生所則將視當地醫療量能情況開診。

此外，為分流輕症病患、紓解急診壅塞，高雄市輕急症中心（UCC）設置於三民區文雄醫院，春節期間開診日期為二月十四、十五、十七及廿至廿二日的每天上午八點至深夜十二點。民眾亦可透過高雄市衛生局網站「最新消息」專區或手機App「全民健保行動快易通」即時查詢春節各醫療院所開診情形。

另因應醫療院所減診或停止門診、藥品調劑服務，健保開放持慢性病連續處方箋者提前十四天領藥。

