SJ高雄開唱 夜市商圈業績增逾3成

韓國傳奇男團Super Junior（SJ）在高雄巨蛋連唱三天（廿三日至廿五日），號召國內外超過三萬粉絲齊聚港都，成員也踩點高雄，大嗑火鍋、雞排、咖啡甜點等在地小吃，帶動演唱會經濟效益，高雄各大夜市、商圈、餐酒館湧入續攤歌迷，業績普遍成長三成以上。

高雄市經發局長廖泰翔表示，迎接Super Junior廿週年世界巡演，高雄多處地景打上藍光，樂迷留下最深刻的寶藍回憶，高市府也設計「商圈夜市優惠券」，讓粉絲追隨偶像腳步，走進高雄各商圈夜市與景點。

攤位大排長龍 攤商忙到「燒聲」

六合夜市總幹事詹金翰說，因應大型音樂盛事，攤商維持在高度備戰的「旺季模式」，這幾天Super Junior降臨高雄，散場後的續攤人龍如潮水般湧入，很多攤位都大排長龍，原本凌晨一點就收攤，沒想到忙到兩、三點還停不下手。

瑞豐夜市「洋洋得串」黃老闆表示，瑞豐夜市人潮爆發式湧入，攤位前排隊人龍幾乎擠爆通道，「商圈夜市優惠券」讓攤商實質受惠這波應援紅利，忙到幾乎「燒聲」。

位於中央公園商圈的餐酒館「OFFLINE 離線」負責人Evan表示，中央公園商圈擁有深厚的韓團粉絲基礎，店內推出K-pop專屬主題派對，吸引大批歌迷齊聚同歡，炒熱玉竹街的續攤盛況。

