美國獨攀傳奇霍諾德寫歷史 91分鐘徒手攀頂台北101

美國獨攀傳奇霍諾德昨只花91分鐘時間，成功徒手登頂台北101。（記者方賓照攝）

美國自由獨攀傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨在無繩索、安全護具的情況下，於九點十二分從地面開始徒手攀爬台北一〇一，全程透過Netflix直播，讓世界看見台灣；最終他花九十一分鐘、在十點四十三分成功登頂寫下歷史，逾千名應援民眾也一同見證人類極限「被更新」的瞬間。

全程無繩索、安全護具 中途脫口「風好大」仍順利上攀

請繼續往下閱讀...

霍諾德擅長單人徒手攀岩，一旦失誤性命堪憂；他昨挑戰獨攀五〇八公尺高的台北一〇一大樓，事前做足準備，廿三日就先預演，原定廿四日正式挑戰，遇天候不佳延至昨日上午九點。

昨眾人歡笑與掌聲應援，霍諾德跳上一〇一外牆展開挑戰，雖民眾見他一階一階往上看似輕鬆「根本像爬樓梯」，但一〇一為獨特八層竹節造型，有許多突出，甚至連轉播團隊都忍不住要霍諾德退一點，他卻輕鬆回應「很好玩」、「風景太棒了，看看台北，真的太酷了。」更在國旗旁還抽空揮手，讓現場氣氛沸騰。

霍諾德爬到一〇一的竹節結構最上面第七、第八節時，曾脫口：「風好大」再順利上攀，當他接近塔尖頂部時，現場無聲，所有人仰望定格，直到確定他成功站上頂端，歡呼聲再度炸開，最終他花費九十一分鐘，比原定二小時還快完成壯舉，打破人類紀錄。

該挑戰也獲多國媒體爭相報導，總統賴清德則透過臉書恭賀霍諾德挑戰成功，不只讓世界看見一〇一，也看見熱情的台灣人與這塊土地美麗風景。

美國獨攀傳奇霍諾德昨只花91分鐘時間，成功徒手登頂台北101。（記者方賓照攝）

美國獨攀傳奇霍諾德昨只花91分鐘時間，成功徒手登頂台北101。（記者潘少棠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法