大學學測》自然簡答首限20字內 亂槍打鳥機會減

一一五學年學測驗昨天下午第一節考自然，共有八．一萬人報考。考生普遍反應今年考題難度適中，有人光速交卷，也有人感嘆「寫不完」；手寫題的簡答題部分首次出現「限制字數」規定，答題限在廿字內，壓縮「亂槍打鳥」空間，減少猜答案機率。

台北松山高中的曾同學為了考到高分，特別穿紅色內褲；她表示，自然跟往年考題相比困難一些，閱讀量較大，但只要細心閱讀，可以找到線索順利作答。

彭同學表示，本次圖表題在文章當中就可找到答案，潮汐題目很有記憶點，要求把潮差都畫在題本上面，可以清楚知道，潮汐在做什麼。手寫題講折射、反射，「完全不會寫，很困難」，這題很有水準。

台中一中黃姓考生指出，以前很多題目不必計算就可以選答，今年計算題數變多，部份題目一題就要算一分鐘，解題花費時間變多；台中一中蔡姓考生另指出，今年手寫題的簡答題部分首次出現「限制字數」的規定，以前可以想辦法多寫一點觀念「猜答案」，今年壓縮「亂槍打鳥」空間，減少猜答案機率。

台中一中江姓學生指出，今年很多題目很「吃觀念」，觀念要能讀熟才能應用作答，計算變多，難易度中間偏難。

考生怨閱讀量大 來不及答題

高雄女中黃姓考生表示，整份考題需要判斷的圖表多、敘述也長，一定要迅速看完抓關鍵句，否則時間會不夠；高雄高中何姓考生也說，今年圖形理解的題目多，閱讀量也多、多達十九頁，必須很仔細看題目；高雄高中洪姓考生說，考題圖題多，需有數據轉圖表的能力。

