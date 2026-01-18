《城市人物誌》基隆醫師洪敦智 追拍百艘郵輪樂分享

基隆醫院醫師洪敦智拍攝超過百艘郵輪，樂與民眾分享。（記者盧賢秀攝）

記者盧賢秀／專題報導

有人喜歡拍火車、有人喜歡拍飛機，也有人喜歡拍基隆港大小船隻，基隆醫院醫師洪敦智就喜歡拍郵輪，利用休息時間上山下海拍攝郵輪的美麗倩影，即使寒流來襲、三更半夜也樂此不疲，已拍過上百艘郵輪，都PO在臉書社群與民眾分享。

洪敦智從學生時期就喜歡拍照，一開始並沒有侷限主題，只想記錄身邊美麗、令人感動的事物。他曾追過火車、拍過飛機，在基隆港，更多的是進進出出的船隻，二〇一三年他和太太搭乘郵輪後，對郵輪產生興趣，開始專注拍郵輪。

基隆港西岸地標、海門天險觀景台或和平島海堤，是洪敦智最常拍攝的點，只要沒看診的時間就會去拍，從全程跟拍郵輪自港外慢慢駛進港的移動畫面，到近年他嘗試空拍郵輪，他說，不同角度、視野不同，呈現的照片心境也不同。

不論白天黑夜或寒流來襲，只要有郵輪進港，洪敦智總能選定適當位置捕捉到郵輪的美麗身影，去年底挪威太陽號首航基隆港，凌晨二點半進港，他站在和平島海域上迎接挪威太陽號，回家還剪輯上網和網友分享，整夜沒睡也甘之如飴。

基隆醫院醫師洪敦智拍攝的郵輪與煙火 。（洪敦智提供）

