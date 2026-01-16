浮報撤離釀19死／光復鄉長林清水收押

花蓮縣光復鄉長林清水涉嫌浮報撤離人數，導致嚴重傷亡，昨被收押禁見。 （資料照，民眾提供）

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流釀十九死、五人失蹤，花蓮地檢署帶回林清水、張姓秘書等四名光復鄉公所人員偵辦，檢方認為鄉長林清水涉嫌浮報撤離人數統計表，導致嚴重傷亡，涉犯過失致死等罪，昨向法院聲請羈押禁見獲准，公所三名員工分別交保、電子監控。

「憑空生出數字」統計也不確實

馬太鞍溪堰塞湖去年九月廿三日潰流，洪水夾帶大量土泥破壞堤防、衝入光復鄉，造成嚴重災情。花蓮地檢署經專案小組蒐證及多方調卷研析，認為林清水、公所張姓秘書、民政課王姓課長及曾姓約用人員等災後防救業務人員，明知實際撤離人數未達保全戶數量，仍浮報向上呈報，沒有落實撤離工作，涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死罪。

鄉公所量能不足 沒求助竟浮報

檢方認為，撤離統計是由村長、村幹事等人回報，經追查第一線人員，可能沒有要求統計，是憑設籍人口，「憑空生出數字」，陳報到花蓮縣府民政處。對於撤離人數從六百多人爆增到八千人，檢方認為，鄉公所量能不足應向上級單位請求協助，而非浮報數字，讓外界以為已經完成撤離。

花檢認為林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，複訊後當庭逮捕，並向花蓮地方法院聲請羈押禁見。其餘人員複訊後，諭知張姓秘書及王姓課長分別以廿萬及十五萬元交保，電子監控並限制住居、出境及出海；曾姓約用人員限制住居、出境及出海。

秘書、課長 交保、電子監控

花蓮地院昨天下午召開羈押庭，法官認為林身為鄉長，為其他可能共犯或證人的長官，具有上下職務關係實質上影響力，有事實足認被告有勾串共犯或證人之虞，諭知羈押禁見。

花檢強調，馬太鞍溪堰塞湖相關單位很多，包括監測、警戒、疏濬及撤離等，無論中央或地方單位，都會調查釐清，不排除還會有約談及搜索行動。

光復鄉長收押暫無法執行職務，花蓮縣府指出，等收到裁定書，會依地方制度法相關規定辦理。

去年九月強颱樺加沙發布警報，九月廿一日晚間，中央應變中心決策擴大警戒範圍，導致撤離人數爆增，因此採收容、依親及垂直避難等應急方式，要求住家有二樓以上的鋼筋水泥建物者，可就地垂直避難，廿二日上午七點發布紅色警戒（強制撤離），廿三日下午堰塞湖潰流，許多一樓平房的居民逃生不及，十九名罹難者都因泥水沙土窒息溺斃死亡。事後有受災戶痛批，洪水來臨前，根本未接獲公所的撤離通知。

