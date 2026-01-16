老農津貼將增至1萬 逾53萬老農受惠 政院拍板 經費新增129億 須提追加預算

行政院會昨日通過農業部所擬草案，老農津貼將加碼至1萬元，超過53萬名老農受惠。（記者陳鈺馥攝）

老農津貼將加碼至一萬元！行政院會昨日通過農業部所擬具「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，老農津貼擬由每月八一一〇元提高至一萬元，預計逾五十三萬名老年農民受惠，每年新增預算經費一二九億元。

草案新增CPI達3％調整機制

根據院版草案，本次修正要點：為因應物價調漲，明定自本次修正之本條文施行之日起，調高老年農民福利津貼發放額度為每人每月一萬元；增訂老年農民福利津貼發放額度，應於定期調整屆滿二年後檢討的機制，並明定發放額度增加所需經費，由中央全額負擔；修正排富規範及建立定期調整機制；並增訂施行日期，由行政院定之。

卓榮泰在行政院院會表示，本次修法調高發放額度為每人每月一萬元。同時為因應物價上調、強化保證，新增CPI達到三％的調整機制及寬鬆現行排富標準，以肯定農民對糧食安全及國家發展的貢獻與價值，落實對農民老年生活的照顧。

國民年金等津貼 也逐一檢討

卓揆強調，本案所連動具有相關性的「國民年金」及其他各類福利津貼的檢討，行政院將以照顧國民生活、保護弱勢生計、兼顧國家財政三項原則，逐一檢討並陸續提出修法，請政委陳時中督導協調。本次修法攸關老年農民請領老農津貼的權益，請農業部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

行政院發言人李慧芝表示，本次修法後必須辦理預算追加，也需在今年度中央政府總預算案審議完成後才能進行，盼立法院多予協助，讓中央能順利對老農提出國家財政上更強大且必要的照顧。

