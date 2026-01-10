黃偉哲批營養午餐免費炫富 蔣萬安：是責任

台北市長蔣萬安日前拋出國中、小營養午餐免費政策，多個縣市也宣布跟進。不過，台南市長黃偉哲認為營養午餐免費是「北炫富、南痛苦」。蔣萬安昨上午受訪指出，這不是炫富，「是我們的責任」。民進黨籍北市議員許淑華說，政策拋出就很難收回，蔣萬安喊出免費午餐卻沒經過嚴謹討論評估，只讓外界感覺漫天喊價、政策買票。

黃︰新版財劃法對台南財源分配更不利

黃偉哲日前表示，新版《財政收支劃分法》上路後，對台南的財源分配更加不利，市府在有限的財政空間下，必須把每一分錢用在刀口上，這些富有城市，可以拿到大把統籌分配稅來炫富嗎？根本造成南部市政困擾。昨更引蔣萬安的祖父、故總統蔣經國名言「買醋的錢不要拿來買醬油」，強調預算有完整性，不該東拼西湊、為選舉，批評蔣萬安打開潘朵拉的盒子。

許淑華批評，任何政策一旦喊出來，要收回都很困難，所以應該要經過嚴謹評估相關可行性，但她詢問教育局是否經過與學者專家討論，配套如何上路？竟都沒經過討論，這政策等於喊爽的。營養午餐免費大家都支持，可是家長更在意的還是午餐的內容是否營養、美味。

許淑華批未經嚴謹討論 政策喊爽

她批，蔣萬安沒有經過嚴謹的政策擬定，既然是必須要做的重要政策，為何上任第四年才拋出？且為何沒有經過討論，就直接說要做？這只讓外界感覺是因選舉將近，而來漫天喊價討好民眾。

蔣萬安昨表示，北市雖然是都會區，大家看到高所得，但也是全國物價和生活成本最高的城市，所以大家看到光鮮亮麗背後，其實是家長們精打細算的日常，他常說投資下一代投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，並強調「這不是炫富，而是責任」。

